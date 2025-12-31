不只獨居長者！醫點名「3類人」最易孤獨死 社交功能良好也中招

醫師黃軒指出，孤獨死並不等於獨居，也不只發生在老年人，反而有不少中壯年、高壓族群正處在高風險之中。（翻攝自photo-ac）

資深藝人曹西平日前驚傳在家中猝逝，享壽66歲，消息震驚各界，也再度引發社會對「孤獨死」的關注。醫師黃軒指出，孤獨死並不等於獨居，也不只發生在老年人，反而有不少中壯年、高壓族群正處在高風險之中，提醒民眾及早檢視自身生活連結，避免在世界中「悄悄消失」。

孤獨死不等於獨居？

醫師黃軒近日在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，多數發生孤獨死的人，生前並不覺得自己孤單，他們通常會說「我只是比較安靜」「我不想麻煩別人」「大家都很忙，我自己可以」，卻在身體出狀況時，沒有人即時察覺異常。

他強調，孤獨死的關鍵不在是否獨居，更像是一條隱形路徑，很久沒有人主動問你最近好不好，生病時，第一個想到的是「撐一下」，習慣把痛、累、怕，往心裡收， 開始相信：我不重要，沒差。其實問題的重點不是「會不會孤獨死」，而在於「如果今天倒下，有沒有人會覺得不對勁」。

醫點名3類高風險族群

黃軒指出，孤獨死常見於三類族群，包括高壓工作者、獨居的中壯年，以及表面正常、社交功能良好的人。越是看起來能撐的人，越容易被誤以為不需要關心。

為此，他提出「不孤獨備忘清單」7項自我檢視重點：

至少有一個「會發現你不見了」的人：不需要很多人，只要有一位在你幾天未出現、未回訊時，會主動覺得異常並聯繫你。 有固定的「存在節律」：例如每週固定通話、常去的店家、固定運動或散步路線，讓世界知道你仍在正常運作。 生病時不只對自己說「撐一下」：發燒、疼痛或不適時，是否有對象能讓你主動告知，而非習慣獨自忍耐。 至少有一位你願意「麻煩」的人：真正的連結不是客氣，而是你能放心請求協助、不會因聯絡對方而感到內疚。 生活中有一個「被你需要」的角色：可能是一隻固定照顧的動物、一位學生，或一個等你出現的社群，被需要能讓人更不容易放棄。 日常生活中有「聲音與回應」：包括與人交談、笑出聲，而非長時間只活在自己的內心世界，避免逐漸變得透明。 備妥「萬一怎麼了」的應變準備：清楚的緊急聯絡人、醫療與用藥資訊、門禁與聯絡方式不只掌握在自己手中，確保狀況發生時能被及時發現。

