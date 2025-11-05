不只王世堅有望擊敗蔣萬安？梁文傑被點名是黑馬 吳怡農回應了

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

針對綠營台北市長選戰布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已在10月31日截止前，前往民進黨中央黨部遞交參選意願書；另包含立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑與社民黨台北市議員苗博雅被點名，挑戰欲尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，吳怡農今（5）日表示，民進黨內人才濟濟，梁文傑、王世堅他都認得，相信若在他表態、有了民意基礎之後，選對會一定會把它納入優先考量。





吳怡農今早登上廣播節目專訪，並於會後接受媒體聯訪。記者提問，除了黨內潛在的對手王世堅外，梁文傑被視為黑馬，而蔣萬安也蠻難打的，請問您怎麼看？

對此，吳怡農回應，「民進黨的人才濟濟，記者剛剛所提到的每個名字他都認得，但對我來說都是政治上的前輩，我過去選舉也都有幫過我的忙，大家都有各自的專業、不同的經驗、自己的優勢」。

他強調，不同的候選人參選，一定會有不同的亮點，畢竟現在民進黨內有一個提名的階段，身為一個正式提出參選意願，並且積極爭取提名的人，他的工作只有一個，就是在提名的階段獲得社會最大的支持，建立民意基礎，因為這個才是真的，也相信有了民意基礎之後，選對會在做提名的決定上，一定會把它納入優先考量。

吳怡農說，他的工作很簡單，因為每天網路上面只要有一個人發文，就有一個新的名字出來，有一個名嘴有些不同的想法，又有另外一個名字出來，這對他來說是無法控制的，他可以控制的是回到基層、台北市的每一個家庭，跟市民朋友面對面對談，聽到他們的心聲，了解他們的需求，「因為我進到（台北）市政府是要代表他們」。







