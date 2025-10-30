不只王子粿粿！最強狗仔爆「是兩對」 揭內幕：根本最佳掩護組
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
范姜彥豐昨（29）日指控老婆粿粿出軌王子（邱勝翊），而王子事後也發聲道歉，坦承與粿粿之間有超越朋友的關係。而有「最強狗仔」稱號的葛斯齊今（30）日在社群發文爆料，「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」再度掀起討論。
范姜彥豐在影片中曾表示，粿粿是自從3月的美國行之後態度轉變，也提到身邊人協助包庇，讓當時同行的簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔也受到討論。對此，葛斯齊今（30）日表示，「西洋出軌團」不只有一對，而是兩對，更直言：「藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」一番話再度引起外界好奇，而他也在留言區回覆，「我驚訝的是，此事件被爆出櫃女是與另一女經過沙盤推演。」
其實事件爆發後，許多網友紛紛猜測美國行的幾人是否知情，但范姜彥豐特地到晏柔中的IG貼文留言，「孟霖、柔中是在我低潮時，陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」。至於王品澔也已透過經紀公司發聲澄清，「完全不知情，去美國是因為去看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡。」
更多FTNN新聞網報導
抓到粿粿吃王子鐵證？徵信社出手「爆內幕」：絕對可以支持范姜彥豐
粿粿對天發誓沒出軌！范姜彥豐爆料：被逼簽放棄財產
遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉
其他人也在看
范姜彥豐退追「美國團」2成員！簡廷芮IG被灌爆：都不知情嗎
范姜彥豐退追「美國團」2成員！簡廷芮IG被灌爆：都不知情嗎EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
粿粿婚內出軌「早有知情人士」！2個月前就爆料：撕破她的虛偽人設
男星范姜彥豐昨（29）日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，三人以前上節目、受訪的畫面紛紛被挖，沒想到，早在2個月前，就有人爆料粿粿背叛家庭，甚至要求媒體揭露真相。如今范姜彥豐開撕妻子，不少網友好奇爆料者的身分，紛紛到留言處朝聖，直呼根本是神預言。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿粿喊「永遠一起」被抓包！起底王子IG：這時候就...
娛樂中心／吳宜庭報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐於2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」。不過近日有網友發現，夫妻倆近期互動明顯減少，貼文多以個人生活與工作為主，「婚變傳聞」隨之浮出。今（29）日范姜彥豐突在社群發文，怒控粿粿婚內出軌，還點名王子（邱勝翊）介入，引起討論。就有網友翻出，王子今年生日貼文下，粿粿留言喊話「永遠e起（一起）慶到80歲？」。民視 ・ 1 天前
小S神預言？粿粿上節目曾保證「結婚不會出軌」 網諷：話別說太滿
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導男星范姜彥豐和前中信啦啦隊女神粿粿結婚3年，育有1女，不過近期頻傳兩人婚變消息，范姜彥豐今（29）日在社群上傳影片...FTNN新聞網 ・ 1 天前
真當曹氏宗親會？不只粿粿！王子IG狂撩她「我以為喜歡我」 一票人出征
男星范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的妻子粿粿出軌，他拍片泣訴，指出妻子婚內出軌的對象竟是好友王子（邱勝翊），哽咽表示：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」消息曝光後震撼演藝圈。王子隨後發文道歉，坦承與粿粿的關係「超越朋友界線」，引發輿論熱議。不過，風波並未就此平息，有眼尖的網友發現王子不僅與粿粿互動親密，過去還曾在IG上頻頻對簡廷芮留言調情，質疑他「是不是對人妻情有獨鍾」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子認了道歉！和粿粿「超過了朋友間應有的界線」
范姜彥豐今(29日)爆出和粿粿離婚原因，是因為粿粿婚內出軌、劈腿王子，而稍早王子邱勝翊也發文道歉，表示自己「超過了朋友間應有的界線」。造咖 ・ 1 天前
人妻女星也要王子？變臉速度超快 卡「粿王」中間不尷尬
人妻女星也要王子？變臉速度超快 卡「粿王」中間不尷尬EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
范姜豐彥傳「求償1200萬」 王子活動喊卡廠商回應了
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，夫妻倆如今進入離婚協商當中。而有網友整理出王子行程，他後天（11/1）原定有一日店長活動，如今也取消了。王子如今捲入粿粿婚變風波，形象受到重創，他原本這週六有一日店長自由時報 ・ 18 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
小S追問粿粿「出軌」被封神預言 派翠克曝錄影情況
王子（邱勝翊）、粿粿昨（29日）被范姜彥豐指控「道德淪喪」婚外情，曾是《我愛黑澀會》一員的薔薔，今（30日）和Sandy吳姍儒、派翠克出席東森綜合《小姐不熙娣》加薔版記者會，直言她完全不認識王子，「我們差好幾屆，我是邊緣人、超級邊緣，我那時候進去一年節目就收掉，他們都是很早期就進去了」，她也強調自己無法接受感情背叛。中時新聞網 ・ 18 小時前
不只有粿粿和王子？葛斯齊爆美國行「出軌有兩對」：最佳掩護組
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，王子形象受到重挫，出席的活動、音樂會接連取消。今（30）日狗仔葛斯齊也在社群上爆料，內文直指當時王子等人去的美國行，有兩對出軌。自由時報 ・ 14 小時前
范姜彥豐狠斷3年婚！「爆粿粿婚內住王子家」 見1物心死
范姜彥豐狠斷3年婚！「爆粿粿婚內住王子家」 見1物心死EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
台灣牙科診所多 他氣「看診等1個月 」釣出牙助說真話
許多人都遇過牙齒疼痛難耐，卻因沒有預約，無法即時看診。一名網友表示因為牙痛想就醫，但打了近10間診所都得等上一個月，好奇台灣牙科診所明明很多，為何還這麼忙碌？貼文引起熱論，不少牙助留言指出，並非診所不接患者，而是真的看不完，因台灣人普遍沒有牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會有突發的牙齒問題。對此，有網友批評不要教育患者，牙助則回應，「平時不聽衛教，等到有問題才來怪診所難預約，那預約的人都是笨蛋？」中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿出軌還爆蠢！「喊首都是南韓」 網友怒嗆：考王子幾公分秒答
粿粿出軌還爆蠢！「喊首都是南韓」 網友怒嗆：考王子幾公分秒答EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
王子偷吃早露餡！昔自爆2障眼法藏愛 粿粿全命中網傻眼
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）昨（29）日被指控介入女星粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻，他也在社群發文致歉，表示自己與粿粿「超過朋友...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 22 分鐘前
羅志祥曝馬志翔是遠房表兄！揭合作原因 「腦中浮現他的臉」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導「亞洲天王」羅志祥（ShowLo）近期推出閩南語單曲〈做伙〉，MV邀請實力派導演兼演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷演出。...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
粿粿還沒離婚就搬進王子家？她遭爆感情重疊 范姜彥豐斷3年情
根據范姜彥豐在影片中的說法，關鍵時間點出現在今年3月底，粿粿與王子及友人前往美國旅遊兩週，返台後生活作息出現明顯改變，經常早出晚歸，甚至徹夜未歸。范姜彥豐稱，最終更發現粿粿「已搬入王子住處」，讓他徹底心碎，決定放棄婚姻協商。據了解，范姜彥豐與粿粿於2022年結...CTWANT ・ 10 小時前