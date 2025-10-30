不只王子粿粿！最強狗仔爆「是兩對」 揭內幕：根本最佳掩護組

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐昨（29）日指控老婆粿粿出軌王子（邱勝翊），而王子事後也發聲道歉，坦承與粿粿之間有超越朋友的關係。而有「最強狗仔」稱號的葛斯齊今（30）日在社群發文爆料，「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」再度掀起討論。

范姜彥豐指控，妻子粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自王子IG）

范姜彥豐在影片中曾表示，粿粿是自從3月的美國行之後態度轉變，也提到身邊人協助包庇，讓當時同行的簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔也受到討論。對此，葛斯齊今（30）日表示，「西洋出軌團」不只有一對，而是兩對，更直言：「藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」一番話再度引起外界好奇，而他也在留言區回覆，「我驚訝的是，此事件被爆出櫃女是與另一女經過沙盤推演。」

葛斯齊今（30）日在社群發文爆料，「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

其實事件爆發後，許多網友紛紛猜測美國行的幾人是否知情，但范姜彥豐特地到晏柔中的IG貼文留言，「孟霖、柔中是在我低潮時，陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」。至於王品澔也已透過經紀公司發聲澄清，「完全不知情，去美國是因為去看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡。」





