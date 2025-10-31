不只王子、粿粿？ 天后闆妹預告「還有一對沒被爆」網瘋猜
棒棒堂「王子」邱勝翊和已婚的啦啦隊女星「粿粿」爆出不倫戀，粿粿老公范姜彥豐爆料是從他們和一群藝人好友去美國旅遊回來之後，關係才開始出現明顯變化。知名直播電商網紅「天后闆妹」發文爆料，直指那群好友裡面還有人沒被爆出來。
天后闆妹昨（30日）晚間在Threads發文意有所指表示：「其實那群好友. 還有一對沒有被爆… 唉」，引發網友熱議，立刻聯想到是范姜彥豐提到的「王粿」出遊好友們。
據報，范姜提到王子和粿粿今年3、4月和一群好友去美國旅遊，回來之後對他的態度丕變。而該趟美國之旅同行的還有晏柔中、胡釋安、王品澔、簡廷芮等人，其中還有晏柔中、簡廷芮為已婚身分。
先前有網友點名晏柔中在他們出遊的影片中，對於王子和粿粿的曖昧互動露出微妙的表情，懷疑她早就知情2人之間並不單純，不過范姜彥豐則呈青表示晏柔中夫妻是他在低潮時陪伴他的重要朋友，請大家給他們尊重和空間，幫晏柔中擋掉外界質疑。
其他網友則用刪去法，並比對最常合照的組合，畫面中除了王子和粿粿之外，最常合體的就是王品澔和簡廷芮，但天后闆妹並未證實任何揣測，還說自己連另一半都沒有講，「反正你們再等幾天就有消息了」。眾人熱議吃瓜，喊話當事人趕快出來承認，還有人歪樓「會不會是王子和王品澔.... 男女通吃也是有可能的」，不過也有人批她：「要爆就直接爆 不然就是蹭而已」。
事實上，除了天后闆妹的爆料以外，知名狗仔葛斯齊也發文聲稱「西洋出軌團」不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組，並表示很多藝人常假借工作之名行私慾之實，狠酸這種手段早已過時。只是目前都只有傳聞，沒有任何進一步消息證實，也讓粉絲和觀眾繼續霧裡看花。
