不只王義川！卓冠廷也不去林岱樺造勢了：維持黨務中立

民進黨發言、新北市議員卓冠廷日前表態支持同屬正國會的立委林岱樺角逐2026年高雄市長選戰，但因被民進黨秘書長徐國勇指正須維持黨務中立，收回表態。卓冠廷今天（31日）也表示，將不出席林岱樺明天舉辦的造勢活動。

林岱樺。（圖／中天新聞）

民進黨立委王義川近日也表態支持林岱樺，不過他今天表示，將不會出席林岱樺的造勢，並指當初安排出席造勢，初衷是因為民進黨廉政會召開三次會議並沒有把林岱樺停權，代表林岱樺還有權利去參加初選，「我支持他有機會公開向眾多支持者說明解釋，但我這個決定讓各位擔憂、失望、傷心，我過意不去；讓民進黨的價值受到挑戰，更非我能承受之重。我經過深思，本周六活動我確定不會出席。」

卓冠廷。（圖／翻攝卓冠廷臉書）

卓冠廷在政論節目《台灣最前線》表示，從今天開始，他不會再對任何初選進行評論，因為他是黨中央發言人，也是初選工作團隊的一員，「所以其實我不應該表態」。他在社群平台針對禮拜六的這場活動，發文表達一些自己的看法，「徐國勇秘書長第一時間跟我聯絡，跟我表達說，中央黨部的工作人員應該要保持中立，明天的活動，我就不會過去了。」

王義川。（圖／中天新聞）

卓冠廷說，對於違反黨務中立，他也跟社會大眾致歉，「我不應該表態，我既然不能表態，我就什麼都不能說了。」最近有很多好朋友，邀請他幫忙站台、主持、助講，他也都不能去了，因為要維持黨務中立，希望初選一切順利。

