不只現場受害者 北捷事件如何影響整座城市的心理安全？

心理師與精神科醫師提醒，集體創傷不只影響現場民眾，整座城市的心理安全感都需要時間修復。（攝影／鄭國強）

台北捷運日前發生27歲張文丟擲煙霧彈並傷人後墜樓的重大公共安全事件，不僅造成4人直接傷亡，也在社會掀起一波不安與恐慌。 事件發生於人潮密集的大眾運輸系統，相關畫面透過媒體反覆播放，讓許多未在現場的民眾也感到焦慮、恐懼，甚至出現失眠、心悸等身心反應。

諮商心理師公會全國聯合會與精神科醫師皆指出，這類無差別、發生在公共空間、且高度媒體曝光的事件，影響的不只是個人，而是整座城市的「心理安全感」。

在哀悼與震驚之餘，如何理解自己的反應是否正常？何時該尋求專業協助？以及社會能如何一起走向復原？是事件後不可忽視的重要課題。

集體創傷不只發生在現場，恐懼與不安可能蔓延整個社會

諮商心理師公會全聯會理事長蔡曉雯先指出，看到相關新聞時感到沉重與心痛是很自然的反應，這起事件不只衝擊直接受害者，也撼動整體社會的安全感。由於事件發生在多個公共空間，實際受到影響的人數相當廣泛。

諮商心理師公會常務理事胡延薇補充，民眾在事件後若出現恐懼、焦慮、憤怒、悲傷，或伴隨失眠、食慾改變、心悸等反應，甚至感到麻木、無感，都屬於身心在面對突發威脅時的自然反應，「這不代表脆弱，而是大腦與身體正在試圖保護我們。」

精神科醫師楊聰財接受《信傳媒》訪問時，也從心理創傷與公共衛生角度分析，這類重大事件具有3個高度創傷特徵：無差別攻擊、發生在公共空間，以及高度媒體曝光，因此影響範圍往往超出直接受害者，形成一種「集體恐懼」與慢性焦慮。

不同族群反應不同，從直接受害者到一般市民都可能受影響

楊聰財指出，事件後的心理反應，會因個人與所處位置不同而有所差異。

他表示，對於直接受害者或目睹行兇過程的民眾，較常出現急性壓力反應，甚至發展為創傷後壓力症候群（PTSD），包括反覆浮現畫面、做惡夢、對捷運或人群極度恐懼，伴隨心悸、噁心、情緒麻木或強烈自責感。

對於未受傷但在場、或在附近工作生活的民眾，則可能出現過度警戒、不敢再回到案發地點、注意力下降、情緒易怒或低落，以及各種身體不適（頭痛、胃痛、疲倦）。

而即使未親臨現場的一般市民，若長期反覆接觸新聞畫面，也可能對公共運輸失去信任，產生「社會失序感」，睡眠品質下降，對未來感到悲觀無力。

對於兒童與青少年，楊聰財表示他們常以行為退化表現，例如變得黏人、夜尿、分離焦慮、情緒失控，或反覆談論、畫出暴力情節，這些都值得家長特別留意。

創傷反應有其歷程，前2週多屬正常調適期

楊聰財指出，心理創傷通常會經歷幾個階段，事件後0至14天為急性衝擊期，大腦處於高度警戒的「生存模式」，情緒混亂、麻木或否認，身體症狀明顯，這段時間的不適多半屬於正常反應。

接下來的2週到3個月，情緒反應逐漸浮現，恐懼、憤怒、悲傷可能變得更清楚，開始意識到「事情真的發生了」，部分人容易被相關聲音、畫面觸發。若症狀隨時間逐漸減輕，通常屬自然復原。

但若超過1-3個月，症狀未減反增，嚴重影響工作、人際與生活，甚至出現依賴酒精藥物、強烈絕望感，楊聰財強調此階段常形成 PTSD、重度焦慮或憂鬱症，可能進入創傷固化階段，需要專業介入。

在歷經衝擊與調適後，部分人會逐漸進入「整合與復原期」。楊聰財表示，此時創傷相關的記憶並未完全消失，但已不再主宰日常生活與情緒反應；個體開始重新找回對環境的安全感，並為事件賦予新的理解與意義。有些人在這個階段，甚至能從痛苦經驗中發展出更深的自我認識、人際連結或生命價值感，出現所謂的「創傷後成長」。

北捷事件後，不少民眾出現失眠、心悸與焦慮反應，專家提醒若出現自殺或傷害他人的念頭、嚴重失眠超過3-5天、頻繁恐慌發作、明顯解離狀態，或已無法正常進食與工作，應立即就醫。（圖片來源／freepik）

專家提醒：這些情況一定要就醫求助

蔡曉雯進一步說明，面對危機事件時的重要原則，首先是確保安全，其次是讓身心慢慢安定下來，並維持人際連結。「當人感受到威脅時，大腦會進入高度警覺狀態，被理解、被陪伴，有助於身心逐漸回到較穩定的狀態，連結本身就是一種重要的安心與療癒方法。」

她指出，這事件造成相當大的心理衝擊，最受衝擊的是傷亡者與其家屬，「他們經歷的是重大創傷與失落，需要長時間復原與心理協助，請身邊的人給予理解與空間，並鼓勵當事人允許自己慢慢復原。」

諮商全聯會理事陳劭旻表示，若近期感到特別緊繃或容易受到驚嚇，可先透過簡單的自我照顧方式協助穩定，例如提醒自己「現在是安全的」，維持基本作息，減少接觸刺激性新聞。他強調，多數人會隨時間逐漸緩解，但若相關狀況持續超過2週並影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。

目前衛福部已宣布遭受到此事件衝擊的民眾可以申請3次心理諮商方案，鼓勵有需要的民眾善加利用。

楊聰財也強調，心理求助不該等到「撐不住」。若出現自殺或傷害他人的念頭、嚴重失眠超過3-5天、頻繁恐慌發作、明顯解離狀態，或已無法正常進食與工作，應立即就醫；若症狀持續超過一個月未改善，明顯逃避捷運或公共場所，反覆回憶事件畫面，情緒低落或易怒影響人際，也建議儘速接受精神科、身心科或心理師評估。

從個人到社會，重建安全感的4個層次

在自我照顧層面，楊聰財建議先穩定身體狀態，包括維持基本作息、規律起床、進行溫和運動，並減少反覆觀看刺激性新聞。同時，將恐懼說出來，透過與信任的人談感受、書寫或繪畫表達，而非強迫自己「一定要堅強」。

在家庭與社群中，楊聰財也強調陪伴勝於說教，避免指責「太膽小」，對孩子則提供清楚、符合年齡的安全解釋。社區互助與集體哀悼，也被證實具有實際療癒效果。

在社會層次，他呼籲資訊透明、尊重受害者與第一線人員，並讓公共空間安全措施「可被看見」，同時讓心理健康資源主動到位，而非等待民眾自行求助。

而在更深層的靈性與價值層面，這類事件往往動搖人們對世界安全與生命意義的信念，楊聰財表示可透過信仰重新為痛苦找到位置、重新定義活著的價值，並將恐懼轉化為守護生命的力量，是長期復原的重要一環。

不貼標籤、不簡化，集體復原需要更多理解與耐心

針對社會上對加害者背景的各種揣測，蔡曉雯提醒，在資訊尚未完整前，不宜貿然診斷或貼標籤。「每個人的生命歷程與家庭脈絡都相當複雜，過度簡化不但無助於理解，也可能造成新的傷害。」

她也指出，這起事件提醒社會持續檢視心理健康政策、社安網與整體韌性是否足夠。即使悲痛仍在，彼此的理解、陪伴與關懷，正是集體走出陰影、重新站穩的重要力量。

楊聰財表示，恐怖攻擊後出現心理症狀，不是代表你我脆弱，而是人性仍然健全，真正需要被避免的，不是恐懼本身，而是讓人獨自承受恐懼。蔡曉雯也強調，「雖然悲痛，我們仍可以藉此學習在不安中安頓情緒，互相照顧與關懷，這是集體復原的重要力量。

(原始連結)





