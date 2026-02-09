不只現身愛河 「超人力霸王」變身花海超人

「超人力霸王」在農業局召喚下，變身花海超人。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，「超人力霸王」降臨高雄，不只現身愛河灣，在農業局召喚下，於美濃、杉林花海現蹤，變身守護花海超人，展現力與美特色，民眾瘋找超人在哪裡？開心暢遊繽紛花海，也能與超人合影留念。

農業局攜手美濃、杉林區公所，推動「彩繪大地」，於美濃、杉林兩區多地，種植向日葵、百日草及大波斯菊等，總計54公頃花海，已陸續綻放迎賓。

農業局也召喚「超人力霸王」前來，以3座大型Q版公仔迎賓，高2米、重300公斤，坐落美濃、杉林區花海，這裡不用對抗怪獸，變身花海超人，為辛勤農民守護土地。

民眾最新任務尋找「超人力霸王」，農業局透露「超人力霸王」出沒美濃區中山路二段福安國小附近福安花區、杉林區181線道旁月光花區，還有神獸哥摩拉也來了，民眾暢遊繽紛花海，欣賞好山好水，還能與超人合影，一起回味經典，將成為打卡熱點。

美濃區更串聯粄條街、天后宮、及美濃未來超市等，推動戶戶有花開，美濃充滿花香；杉林區將於2月14日推出情人節活動，規劃黃金向日葵海、欖仁樹下市集、呼嚕獸守護區，民眾尋寶、聆聽森林音樂會，好吃又好玩。

農業局說，美濃湖畔種植百日草、國道10號下台28線為大波斯菊，美濃月光山隧道進入杉林區181線道兩側廣植向日葵、百日草及大波斯菊，行經台29線近超市兩側分別是向日葵、大波斯菊，往甲仙方向近小份尾幸福田花區為向日葵、大波斯菊，陪伴民眾迎接新的一年。

