不只理財！OMIA 揭 2025 學習熱搜 這「兩大類」成剛需

OMIA PLUS 發布 2025 年度學習關鍵字，以「外語、理財、AI」為現代人學習課程的熱搜關鍵字。（春水堂科技提供）





中華電信集團之春水堂科技娛樂公司所創立的線上學習平台 OMIA PLUS 發布 2025 年度學習關鍵字，以「外語、理財、AI」為現代人學習課程的熱搜關鍵字，而 5-10 分鐘的微課堂則成為通勤族首選。

OMIA PLUS 總經理陳靜萍分析，2025 年的用戶學習行為，呈現兩大特色：第一是碎片化學習成主流，愈來愈多訂戶偏好「一口即食」模式，而 5-10 分鐘的微課堂成為通勤族首選。第二則是，在通膨壓力下，學習者更講求效率，調查的數據顯示「外語、理財、AI」已成現代人對抗生存焦慮的標配，外語學習與理財課程更因具備強烈「剛需」屬性，分居熱門學習課程的一、二名。

陳靜萍進一步指出，站內集結逾 200 位職人師資，提供跨足生活美學、職場進修、商管理財等 50 個以上主題，目前已累積超過 1600 堂影音課程。據統計，有核心用戶在半年內學了 350 堂以上課程、觀看逾千支影片；甚至還有會員累積閱聽數據突破 4 萬分鐘，顯示出數位學習已成為台灣人抵抗焦慮的重要心理補給。

為回應這波「高效碎片化學習」潮，陳靜萍說明，OMIA PLUS 在 2026 年新春特別強化百元級的訂閱門檻，陪伴學員在一年之始，以最經濟的方式實現自我增值。中華電信用戶的專屬方案，只要月租百元起就能全站無限暢學，再送最高 168 點 Hami Point，優惠下殺近 3 折；而其他電信用戶透過官網https://omia.tw/aeomT，申請 90 天或 365 天方案，則加碼送最高 300 元超商禮券，優惠也達 58 折。

為了鼓勵新年進修，即日起至 3/15 止，會員只要開啟七堂指定學習課程，不僅能獲得專屬成就徽章，還有機會帶走 OMIA 紙雕課程講師蕭梨萱獨家設計的「圓馬如意」手作掛飾。

擁有 18 年創作經歷的蕭梨萱表示，歐風立體紙雕是一種將平面圖立體化的手作藝術，不需繪畫基礎、只要會用筆剪就能入門。本次掛飾設計特別融入「圓滿」與「加馬」的祝福，希望學員在完成學習挑戰後，也能感受到如同完成作品般的成就感。

陳靜萍補充，活動期間更推出多項趣味互動，民眾可參與「2026 馬上有為學習籤」五題式心理測驗，測出個人學習傾向並領取 7 日體驗券，免費開啟學習之路。另外還有春節美食攝影展，只要在 Facebook 或 Threads 曬出年節肥胖佳餚美照，就有機會獲得漢堡王餐券。

