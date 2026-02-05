不只生蠔有用！泌尿科醫點名「這款蔬菜」讓男人重振雄風…教你怎麼補才對

水蓮含有豐富的鋅。圖／梁孝傑攝影

許多男性都非常在意生殖器的大小，認為夠長、夠粗才能讓性伴侶更加「性福」。不過，泌尿科醫師蘇信豪指出，想提升男性性功能不一定靠補品，日常飲食中的「鋅」才是關鍵元素，他也特別推薦平常熱炒店中深受大眾喜愛的熱門菜品「炒水蓮」，因水蓮富含鋅與膳食纖維，更有助睪固酮合成、提升精子活力與性慾。

泌尿科醫師蘇信豪日前透過粉專發文表示，他經常​在診間被患者詢問：「蘇醫師，想要重振雄風，到底要吃什麼？」對此，蘇信豪醫師表示，其實答案可能就在日常的餐盤裡，他也特別點名水蓮這款健康蔬菜，不僅富含膳食纖維，更含有對男性雄風至關重要的微量元素「鋅」(Zinc)。

​為什麼「鋅」對男人這麼重要？

蘇信豪醫師直言，鋅在泌尿科醫師眼中，就像是身體的「發電機燃料」，建議一般成年男子每日可攝取15毫克的鋅，成年女子的每日鋅攝取量則是12毫克，但蘇信豪醫師強調，雖然「補鋅」好處頗多，但仍需適量就好，因每日攝取超過40毫克的鋅，可能會影響鐵與銅的吸收，甚至引發腸胃不適。除了水蓮，天然食物如牡蠣、南瓜子等也有豐富的鋅。

提升生殖機能： 鋅是合成睪固酮（男性賀爾蒙）的重要原料。 精液品質升級： 根據研究，補充足夠的鋅能增加精子的活力與數量。 免疫與修復： 幫助傷口癒合、提升免疫力，對手術後的恢復非常有幫助。 性功能改善： 研究顯示，對於鋅攝取不足而導致性功能障礙的患者，補充後約有60%至70%的比例能感受到體力與性慾的改善。 精液品質： 合理補充鋅，可使精子活動力平均提升約15%至20%。



