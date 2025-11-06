不只用稀土逼美、歐休戰! WSJ : 中國還有「這3項」利器對全球卡脖子

稀土礦場的挖掘與開發。 圖:翻攝自富貴娛樂事

[Newtalk新聞] 美媒《華爾街日報》( Wall Street Journal, WSJ ) 4 日報導，中國憑藉數十年產業政策佈局，構建起供應鏈主導地位。其通過關鍵稀土礦產流通管制，迫使美國總統特朗普主動尋求談判並達成「休戰」協議。

文章進一步指出，中國的手段遠不止關鍵礦產，在鋰離子電池、成熟制程晶片和醫藥原料藥三大領域同樣佔據的絕對掌控地位，也足以對美國「卡脖子」（chokehold）。

首先是鋰離子電池。美媒強調，該產品廣泛應用於電動汽車、儲能設備和消費電子產品，「誰掌控了這一領域，誰就將在汽車技術和綠色能源領域佔據優勢。」

寧德時代的鋰電池產品。 圖:翻攝自百度

目前，全球前兩大電池生產商均為中國企業：寧德時代和比亞迪。即便電池在其他地區生產，其核心元件也有相當一部分來自中國。

據惠譽方案 （Fitch Solutions） 下屬基準礦物情報公司 （BMI） 資料，中國供應商生產了全球 79% 的電池正極材料和 92% 的負極材料；在鋰等原材料的精煉化工產品領域，中國企業占 63% 的市場份額，同時還控制著 80% 的精煉鈷供應和 98% 的精煉石墨供應。

其二是半導體領域。報導指出，目前中國佔據全球約 1/3 的成熟制程半導體產能，這類晶片雖生產難度低於尖端晶片，卻是汽車、消費電子和國防等行業的關鍵元件。為實現自給自足，中國已投入數十億美元建設半導體製造能力。

與此同時，鎵、鍺等廣泛應用於各類晶片及光伏電池的礦產，中國也佔據供應優勢。

《華爾街日報》還提及荷蘭「接管」中資半導體企業安世半導體、引發全球汽車晶片斷供「停產潮」。

安世半導體生產的晶片供應全球汽車工業。 圖 : 翻攝自安世官網

其三為醫藥行業。報導稱，雖然美國藥店或櫃檯上銷售的藥物通常不會標注「中國製造」，但其原料藥或生產原料藥所需的前體化學品，往往由中國供應。

比如，美國進口的對乙醯氨基酚和布洛芬就大多來自中國，這兩種物質分別是泰諾 （Tylenol） 和艾德維爾 （Advil） 的主要有效成分。中國也是抗生素原料藥的重要生產國。

儘管美國品牌藥多進口自歐洲，仿製藥則嚴重依賴印度，但印度生產仿製藥所用的大量原料藥，其源頭仍在中國。

