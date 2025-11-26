不只由布院之森！九州最夢幻 6 大觀光列車 雙星4047、觀八・一六、ARU列車到「七星」全集合

Photo Credits：sevenstars_in_kyushu_official、miss_irenebear

在九州，列車本身就是最迷人的風景。除了經典的「由布院之森」，九州還藏著六列彷彿從故事書駛出的夢幻觀光列車：沿海奔馳、能望見閃耀海面的「雙星4047」；以九州山海為舞台、宛如移動美術館的「觀八・一六」；充滿職人手作美學的 ARU 列車；會噴白煙、外型像從童話裡跳出的「指宿玉手箱」；奢華滿分的「36ぷらす3」；以及被譽為日本最頂級的夢幻列車——「七星 in 九州」。六款列車一次收藏，讓旅人用最浪漫的方式穿越九州，把旅程變成一場移動的風景詩。

【九州 6 大觀光列車】

雙星4047海景列車

觀八・一六

ARU列車

指宿玉手箱

36加3號觀光列車36ぷらす3

七星列車

雙星4047海景列車

廣告 廣告

Photo Credits：visitjapantw

雙星4047 觀光列車沿著西九州海岸線行駛，可以欣賞變化萬千的美麗海景。上午「有明海路線」，從武雄溫泉開往長崎，經過日本潮差最大的有明海，下午「大村灣路線」從長崎開往武雄溫泉，經過「琴之海」大村灣。部分停靠站會有約5~15分鐘的停留時間，讓乘客下車體驗，如在肥前濱站品嚐當地美酒。

相關介紹：JR 九州

觀八・一六

Photo Credits： miss_irenebear、04__layla

「觀八・一六」觀光列車是一列運行於日本九州由布高原線的特色列車，其主要特色包括以「五感體驗」為主題，結合沿線的自然風光、在地美食及設計感，讓旅客享受一趟融合視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺的旅程。列車以沉穩的亮黑色車身搭配金色線條為特色，內部三節車廂分別以大分/別府、由布院/日田及福岡/久留米三區的自然風土為靈感設計。提供由福岡、大分頂級廚師精心烹製的精緻日式餐點，每日菜色皆不同。車內販售多樣化的在地限定商品，如八鹿酒廠的原創瓶裝組或茶品組合等。

相關介紹：JR 九州

ARU列車

不只由布院之森！九州最夢幻 6 大觀光列車 雙星4047、觀八・一六、ARU列車到「七星」全集合

不只由布院之森！九州最夢幻 6 大觀光列車 雙星4047、觀八・一六、ARU列車到「七星」全集合

Photo Credits： JR 九州

主要行駛於博多站與由布院站之間，行程約需3小時。設計靈感來自20世紀初因故未能運行的夢幻豪華列車，由鐵道模型大師的原信太郎所製作的模型重現，外觀採用金、黑雙色與蔓藤花紋裝飾，內裝則以楓木、胡桃木等木材和古典布料，營造出猶如移動城堡的華麗感。車上供應由米其林星級主廚監製、使用九州當地食材製作的精緻料理和甜點，讓旅客在欣賞窗外景色的同時，也能享受到列車內的精緻美學與美食。

相關介紹：JR 九州

指宿玉手箱

Photo Credits： saturn047 、kagoshima.fun

指宿玉手箱列車黑白雙色列車，靈感來自日本傳說浦島太郎打開玉手箱後，黑髮瞬間變成白髮的傳說情節。當列車門打開時，會噴出白色煙霧，營造出打開「玉手箱 (寶盒)」的奇幻感，讓旅人彷彿進入神話世界。設有面向大海的吧台式座位和沙發區，讓乘客可以飽覽錦江灣、櫻島火山的壯麗景色，盡情欣賞沿途鹿兒島薩摩海岸線。

相關介紹：JR 九州

36加3號觀光列車36ぷらす3

Photo Credits： kagoshima_official

以九州為世界上第 36 個大島，旅途中為旅人送上“驚喜、感動、幸福”的“+3”，成為列車命名「36加3號觀光列車36ぷらす3」。獨特設計，外觀為黑金配色，內部融合日式和風與現代美學；豐富車廂功能，有專屬包廂、綠色客艙座位，以及提供在地美食和商品的吧檯車廂。週四～週一，每週有 5 條不同路線行駛，讓旅客可以多次搭乘體驗不同風貌的九州。沿途停靠特色在地小站，並提供泡泡皂、金平糖製作等手作活動，讓旅客體驗在地文化。列車上提供以九州當地新鮮食材製作的精緻餐點與飲品，品嚐在地特色餐飲。

相關介紹：JR 九州

七星列車

Photo Credits： sevenstars_in_kyushu_official

“九州七星”是日本首列郵輪式周遊列車，七星象徵著九州七縣，搭乘列車正如同環遊九州的體驗。以木作質感打造出古典溫馨的乘車空間，並採用九州傳統工藝與藝術精品擺設，匯聚「九州珍寶」木下木藝、柿右衛門窯、清六窯，彷彿是座移動的美術館。透過精緻的室內設計、頂級的當季食材、現場鋼琴演奏以及深入的在地體驗，提供獨一無二的頂級旅行感受。

列車上的 10 間客房，皆為套房，和洋折衷，復古與新穎融合，精選逸品打造奢華美麗的住宿空間。休閒車廂藍月亮擁有視野絕佳的全景車窗，青山、綠水、朝陽、晚霞隨行。沙龍車廂設置了茶室，充滿日本傳統文化氣息的空間，享受現場沖泡的茶湯。嚴選九州各地當季食材，從日式百年老店的美味秘方，到精緻優雅的法式饗宴，餐餐滿足五官體驗。

相關介紹：七星列車

撰稿者/韓微微