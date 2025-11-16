不只畢書盡！2025跨年台北新年城「表演卡司第二彈」大咖輪上陣！





台北最High新年城2026跨年晚會第二波卡司終於揭曉！台北市政府觀光傳播局繼先前公佈的Bii畢書盡、U:NUS等人氣卡司，第二波陣容再添重量級星光！

第一波卡司全在這！不怕沒跟到

先前觀傳局於2周前公布的名單就讓眾人興奮不已！

Bii畢書盡

高爾宣OSN

王ADEN

U:NUS

GENBLUE幻藍小熊

消息一傳開就讓許多人開始期待第二波卡司了！

第二波卡司！人再多都要去...

第二波卡司全名單：

韋禮安

蔡健雅

李千娜

美秀集團

圖片來源：臺北市政府觀光傳播局

廣告 廣告

日前公布的演出卡司陣容實在太強大，其中就包括金曲創作才子韋禮安！已經第5度登上台北跨年舞台的他興奮表示，台北跨年很有指標性，每次能在這舞台演出都很開心，看著台北101唱歌很有「儀式感」，觀眾也總是特別熱情！

蔡健雅更是被成功邀請到了這次的舞台，而且還將特別的2025跨年夜獨獨留給台北，她說：每次唱台北跨年都有一種親切感，加上住在台北，離家也很近，唱完就可以趕緊跑回家抱著愛貓一起倒數！

觀傳局指出，蔡健雅以療癒聲線和極具深度的詞曲創作「Letting Go」、「達爾文」、「拋物線」等著名歌曲，今年她也將與韋禮安於台北跨年舞臺合體跨界演出！

同樣萬眾期待的還有台影視歌三棲的全能歌后李千娜，她將以獨家卡司身份首度登上臺北跨年舞台！近年來，她憑藉精湛演技與堅韌歌聲深受矚目，以誠懇細膩的情感詮釋征服影視與音樂界。今年李千娜將祭出「影視女伶 × 音樂女力」的雙重魅力震撼全場，她更透露將把多首經典歌曲變成組曲，並力邀專輯製作人王希文老師重新編曲，帶來耳目一新的跨界驚喜！

另外，明年將迎接成團10週年的美秀集團，也將在台北跨年夜帶來精采演出，陪伴全場民眾在音樂與台北101新年大秀的璀璨夜空下迎接嶄新的一年！

這樣的卡司捨得錯過嗎！？快準備好用高品質的音樂迎接你的2026吧！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

