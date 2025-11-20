不只癌友 高壓職場族也可考慮凍卵

國健署自9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，提供乳癌、血液癌患者7萬元凍卵補助、8000元凍精補助。專家提醒，過去大家覺得凍卵是癌友的需要，但這其實是錯誤觀念，高壓職場族或晚婚女性，生育力容易提早衰退，35歲是關鍵分界線，越早開始凍卵品質越好，成功率也越高。

禾馨宜蘊副院長沈孟勳指出，歐洲生殖醫學會2022年正式將社會性凍卵定義為「預防年齡相關的生育力喪失」，凸顯凍卵已從治療手段轉變為預防醫學的重要一環。近年無論國內外，凍卵需求持續攀升，過去多數人將凍卵視為備案，但它其實是一種主動為未來買保險的行為，讓女性保留成為母親的可能性與時間。

廣告 廣告

根據2011與2015年國際生殖醫學期刊研究，若女性在35歲前凍卵，未來使用冷凍卵子受孕的成功率明顯高於40歲才開始試管的族群，且整體療程費用更低。

沈孟勳說，35歲前的卵子品質與數量最佳，平均可取得10至15顆成熟卵，未來受精與著床成功率達6至7成；若超過40歲，平均僅能取得5至8顆卵子，且因高齡卵子品質會比較差，成功率可能降到3成以下。

隨著晚婚與少子化趨勢加劇，越來越多女性延後生育年齡。沈孟勳指出，卵巢功能會隨年齡自然退化，卵子數量與品質在35歲後逐漸衰退，尤其38歲後更是陡坡下降。過去大家覺得凍卵是明星或病友才需要，其實這是錯誤觀念。

沈孟勳提醒，遺傳性疾病或卵巢功能異常女性，包含嚴重的子宮內膜異位症、卵巢早衰、甲狀腺自體免疫疾病等族群，卵巢老化速度往往較快。另外，高壓職場族或晚婚女性，長期熬夜、壓力大、飲食不均，容易導致AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）下降，導致生育力提早衰退。凍卵就像買保險，越早開始品質越好，成功率越高。