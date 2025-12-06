不只發動機被搬走！陸航海家南極環航遇「破壞性洗劫」慘況曝

大陸航海家翟墨船長發起的南極環航計畫遭遇重大挫折，其座駕「翟墨一號」帆船在巴布亞紐幾內亞海域遭遇破壞性洗劫，船隻已完全喪失航行能力。大陸駐巴布亞紐幾內亞大使館證實此事，表示翟墨本人安全無虞，目前正協助處理善後事宜。

「翟墨一號」在 巴布亞紐幾內亞 遭遇洗劫。（圖／翻攝極目新聞）

據《極目新聞》報導，公眾號「翟墨國際航海中心」12月5日中午發文披露，翟墨船長一行人於12月2日抵達巴布亞紐幾內亞海域後，應當地相關部門要求，全體船員必須乘坐水警艇前往首都辦理入境通關手續。臨行前，當地警力及村民已向水警明確承諾代為守護船隻。

然而，12月4日清晨，當翟墨船長一行人乘水警艇返回時，卻發現「翟墨一號」已遭不明人員非法侵入並實施破壞性洗劫。這艘曾成功完成北冰洋環航的遠洋帆船遭受毀滅性損傷，包括發動機、發電機、纜索帆具、救生艇、舷外機等核心部件全部遭劫掠拆毀，船上所有電器、家具等物品亦悉數遺失。

船上發動機、救生艇都被拆下搬走。（圖／翻攝極目新聞）

損失情況極具破壞性，船載功能性設備與財物全數消失，涵蓋證件文書、通訊導航系統、攝影攝像器材、直播設備、海事衛星設備等全部必備物資。更嚴重的是，作案人員蓄意打開船底閥，導致全船艙室被海水長時間浸泡。

當地警方展開搜尋後，攔截了一艘參與洗劫的當地船隻，查獲部分被盜設備財物，但其餘作案船隻及涉案人員仍在逃，案件正進一步偵辦中。在大陸駐巴布亞紐幾內亞使館、當地相關部門及華人僑界熱心朋友的共同關心協助下，團隊正有秩序地推進善後事宜。

翟墨5日晚間8時43分在社交平台發文回應：「向所有關心我們的朋友們同步一則突發情況：翟墨一號遭遇破壞性洗劫。感謝大家的關心，接下來我們也會持續向大家更新進展」。

翟墨在社交台平上報平安稱「遭遇毀滅性破壞」。（圖／翻攝極目新聞）

記者當晚9時許向大陸駐巴布亞新幾內亞大使館核實，工作人員表示情況屬實，翟墨本人沒事，船隻受到了嚴重損壞，大使館正協助處理此事，當地警方也介入。因受到船隻毀滅性損毀影響，原定本年度完成的南極環航計畫將被迫調整。

翟墨，1968年出生於山東泰安，是大陸帆船環球航海第一人、感動中國人物之一、海洋公益形象大使。他於2021年6月到2022年11月完成「人類首次不停靠環航北冰洋」航行。

