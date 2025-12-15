不只發熱衣！她狂推UNIQLO「1保暖神品」：一試成主顧

生活中心／朱祖儀報導

受到大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，今晨最低溫僅7.1度，不少人紛紛穿上保暖衣物，其中UNIQLO販售的發熱衣相當受歡迎。但日前有網友推薦，不只發熱衣，她也很推薦UNIQLO的發熱褲，「舒服到一試成主顧！」

一名網友在Threads發文表示，冬天到日本旅遊購物，一定要買UNIQLO的發熱系列，尤其是發熱褲，「發熱衣紅很久了，但發熱褲真的是一個天堂！」不只價格便宜，一件只要台幣200元，穿上去之後還非常貼身舒服，「尤其是男生很少人試過，真的會一試成主顧！」

不只發熱衣褲掀起討論，據日本時尚媒體《FASHIONSNAP》報導，近來UNIQLO一款「PUFFTECH 輕暖科技童裝外套」，成為許多成人搶購的時尚單品，甚至有部分分店被搶到缺貨，原因是因為近來日本社群平台上正流行「Kids Down」穿法，就是成年人穿上童裝，短版上衣或外套可以拉長身形比例，看起來可愛又有型。

童裝外套造成搶購風潮，讓官方也感到很震驚，一名UNIQLO負責人表示，這不是公司刻意行銷的方向，認為近年來越來越多消費者選擇較簡單合身的上衣或外套，所以才會有許多消費者選擇童裝，公司未來也會持續研究這款熱潮，考慮是否加強推廣童裝羽絨外套。

