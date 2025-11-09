不只看不清！白內障恐害健忘、反應慢 醫揭「4大關鍵原因」完全沒料到
你有沒有發現家中長輩除了視力變差，記性和反應也不如從前？或許你會認為這只是正常老化現象，但個驚人的發現：白內障不只影響視力，更可能悄悄偷走你的認知能力！眼科粘靖旻院長警告，白內障會間接導致認知功能下降，影響記憶力和思考能力。
白內障如何偷走你的聰明才智？
1、視覺輸入減少，大腦活動跟著萎縮：當白內障讓你的世界變得模糊不清，大腦接收到的視覺信息大幅減少，就像一台電腦缺少了重要的輸入資料，大腦的視覺皮質區域會因為缺乏刺激而逐漸萎縮。研究發現，視力受損的長者，其大腦灰質密度明顯低於視力正常的同齡人。這就像肌肉不運動會萎縮一樣，大腦缺乏視覺刺激也會「生鏽」！
2、認知負荷過重，腦力資源被大量消耗：想像一下，當你努力想要看清楚模糊的文字或辨認人臉時，大腦必須花費比正常情況多好幾倍的精力！這種過度的認知負荷會消耗大腦寶貴的處理資源，原本可以用來思考、記憶和解決問題的腦力，全部被「看清楚東西」這件事佔用了。長期下來，用於高階認知功能的腦力資源越來越少，自然會出現記憶力衰退、注意力不集中、反應遲緩等問題。
3、社交隔離加速認知衰退：白內障讓許多長者因為看不清楚而減少外出，避免社交活動！無法清楚看見朋友的表情、讀不了書、看不清電視，生活圈越來越小。這種社交隔離是認知衰退的重要危險因子！人際互動、學習新事物、接受新刺激，都是維持大腦活力的重要因素。當這些都因為視力問題而減少時，認知功能的下降就會加速。
4、睡眠品質惡化影響大腦修復：白內障會影響眼睛對光線的感知，進而干擾人體的生理時鐘！許多白內障患者出現睡眠障礙，無法獲得充足的深度睡眠。而睡眠正是大腦進行記憶整合和清除代謝廢物的關鍵時間。睡不好的大腦就像沒有定期保養的機器，長期下來認知功能自然會受到影響。
粘靖旻強調，及早治療可以逆轉！記住，白內障不只是視力問題，更是全身健康和認知功能的重要關鍵！如果你或家人出現視力模糊的症狀，千萬不要輕忽，及早就醫評估才是保護大腦聰明才智的最佳策略！
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·看東西霧霧的、顏色變黃？醫揭「白內障早期視力變化」 5種人易提早發作
·白內障手術不能雙眼一起開？人工水晶體能更換嗎？ 眼科醫一次解答
其他人也在看
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 13 小時前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 15 小時前
愛吃「2美食」要注意！台中婦頭暈送醫驚罹大腸癌 醫：小心7徵兆
台中一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。鏡報 ・ 1 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 3 天前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 1 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 1 天前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 1 天前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 1 天前
64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。 毛舜筠養生祕訣 毛舜筠說，從以前就健康2.0 ・ 1 小時前
「退化性脊椎滑脫」易腿麻、走不遠 醫：正確治療才能維持行走
【健康醫療網／記者陳靖安報導】退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是，由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨，會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。 汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。 不是普通的下背痛！醫：脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經 劉哲瑋醫師說明，滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛、久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨，壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。 有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。 保守治療無效要及時評估手術 微創脊椎手術減壓又穩定 輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察健康醫療網 ・ 1 天前
每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarc […]觀傳媒 ・ 15 小時前
走路vs跑步，哪個更延年益壽？醫師給出意外答案：關鍵在「時間與方式」
日常運動中最常見的走路與跑步，到底哪一種對心血管更好、更能延長壽命？不少人直覺認為「跑步強度高，效果一定比較好」，但研究結果顯示，兩者各有優勢，只要方式正確，都能帶來長壽效益。姊妹淘 ・ 16 小時前
肩膀抬不起來只是五十肩？ 復健再多都無用！旋轉袖破裂恐開刀
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 梳頭、穿衣服都舉不起手，不一定只是五十肩！一名六十多歲婦人近期就出現類似困擾，本來以為只是上了年紀退化、五十肩而已，沒想到就醫檢查才發現其實是旋轉袖肌腱破裂。醫師提醒，許多人誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒，實際上，旋轉袖肌腱斷裂是臨床常見卻容易忽略的...匯流新聞網 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 15 小時前
管仁健觀點》台灣健保藥是中國大媽的返鄉伴手禮？
[Newtalk新聞] 沒救了！民進黨這個沙包黨真的是沒救了！內閣還專找一些台語說「戇甲袂扒癢」的奇葩，也就是形容一個人笨到連抓癢都不會，因此才會「癢的不抓，痛的抓到破皮」。 健保經費多年來始終入不敷出，虧損黑洞越來越大，衛福部因而提出的開源政策，針對現行二代健保，擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。 衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，日後所有利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快將於2027年上路，影響人數約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。 無奈這項消息一出，立刻引發爭議，民怨大反彈到連執政黨立委都大發雷霆。11月6日中午，石崇良部長親上火線，舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩了這項極具爭議的規畫。 衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔7小時。行政院發言人李慧芝也表示，關於健保補充保費的修法方向，還在廣納意新頭殼 ・ 1 天前
補充保費新制喊卡！中經院長嘆：都說健保不能倒 但漲保費不要找我
[Newtalk新聞] 衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息與股利1年累計逾2萬元，研議收取2.11%補充保費，消息一出引來反彈，遭批拿散戶開刀，行政院卓榮泰院長昨晚指示衛福部暫緩規劃。中經院院長連賢明表示，這些抱怨其實都是可預期的，也反映出健保財務改革的困難。他感嘆，台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。 衛福部長石崇良擬改革補充性保費，規畫要將補充性保費由即時的就源扣繳，修法改成「年度結算」但下限維持兩萬，並優先從利息、股利、租金開始實施。此外，針對獎金部分，則將起徵門檻從投保時薪資的4倍以上，改成「最低基本工資x4倍」為標準，來增加高薪人士負擔健保的公平性。消息一出，果然怨聲連連，許多股民抱怨政府。 連賢明表示，這些抱怨是很可以預期的，也反映出健保財務改革的困難。關於這次改革他有兩點評論，第一，很多股民說，他們股票差價沒有賺錢，為什麼要針對股利課稅？自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度: 一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費，所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅，就像股利所得要計新頭殼 ・ 1 天前
自行戒毒9成失敗！雲林戒毒機構揭毒癮者反覆吸毒原因
【記者 蔡鳳敏／雲林 報導】為什麼有些人明明想戒毒，卻一次次失敗？社會上有一種普遍的誤解：吸毒的人之所以戒不掉台灣好報 ・ 1 天前
早餐吃得晚「死亡風險竟上升8%至11%」！ 最佳進食時間曝光
醫學研究指出，早餐進食時間可能影響健康與壽命！根據發表在《Nature Communications Medicine》期刊的研究發現，太晚吃早餐的人不僅身心健康容易隨年齡惡化，死亡風險也可能隨之增加。姊妹淘 ・ 22 小時前
「家族性類澱粉多發性神經病變」 醫：50％遺傳機率、應儘速就醫！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】家族性類澱粉多發性神經病變（Familial Amyloidotic Polyneuropathy,FAP），是一個罕見的體染色體顯性遺傳的疾病，國泰綜合醫院心血管中心副部主任秦志輝表示，主要是一群類澱粉原纖維(amyloid fibrils)的蛋白質失去原本正常結構和功能，異常堆疊並沉積於組織及器官，進而破壞其功能。 家族性類澱粉多發性神經病變 症狀多會侵犯心臟致死率高 國泰綜合醫院心血管中心醫師張嘉修解釋，受影響器官與系統包含：周邊神經、自主神經、心臟、腎臟、眼睛，及腸胃道等等，尤其心臟的侵犯是致命的重要原因之一。 目前已知有三十多種澱粉樣蛋白與人類疾病有關，可區分為影響全身性的系統性澱粉樣變性，或僅影響單一器官的局部性澱粉樣變性，有遺傳性和後天性的區別。 造成FAP的類澱粉變異蛋白共分為四型，以第一型及第二型的甲狀腺素運載蛋白TTR最常見。症狀包含感覺神經、運動神經及自主神經，詳細說明如下： 感覺神經：腕隧道症候群是早期常見的表徵，病人會主訴感覺異常，雙腳對稱性麻木、灼熱或刺痛感，對痛覺和溫度敏感度下降，肌肉力量和肌腱反射正常。異常的感覺從遠端延伸至健康醫療網 ・ 1 天前
日本流感疫情飆升！H3N2易轉重症 醫警告「這區域」風險高
日本流感大流行！疫情較去年提早6週爆發，感染人數暴增2.4倍，關東、東北地區病例數量驚人！專家警告，在日本就醫費用最高恐花費約新台幣20萬元，建議出國前先打疫苗做好防護。台灣流感疫情雖稍緩解，但預估12月下旬將迎來高峰期，民眾仍需提高警覺。截至11月3日，台灣公費流感疫苗接種數已達477.8萬人次，為去年同期的1.2倍。面對流感威脅，專家呼籲大家切勿掉以輕心！TVBS新聞網 ・ 14 小時前