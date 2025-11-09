不只看不清！白內障恐害健忘、反應慢 醫揭「4大關鍵原因」完全沒料到

你有沒有發現家中長輩除了視力變差，記性和反應也不如從前？或許你會認為這只是正常老化現象，但個驚人的發現：白內障不只影響視力，更可能悄悄偷走你的認知能力！眼科粘靖旻院長警告，白內障會間接導致認知功能下降，影響記憶力和思考能力。

白內障如何偷走你的聰明才智？

1、視覺輸入減少，大腦活動跟著萎縮：當白內障讓你的世界變得模糊不清，大腦接收到的視覺信息大幅減少，就像一台電腦缺少了重要的輸入資料，大腦的視覺皮質區域會因為缺乏刺激而逐漸萎縮。研究發現，視力受損的長者，其大腦灰質密度明顯低於視力正常的同齡人。這就像肌肉不運動會萎縮一樣，大腦缺乏視覺刺激也會「生鏽」！

2、認知負荷過重，腦力資源被大量消耗：想像一下，當你努力想要看清楚模糊的文字或辨認人臉時，大腦必須花費比正常情況多好幾倍的精力！這種過度的認知負荷會消耗大腦寶貴的處理資源，原本可以用來思考、記憶和解決問題的腦力，全部被「看清楚東西」這件事佔用了。長期下來，用於高階認知功能的腦力資源越來越少，自然會出現記憶力衰退、注意力不集中、反應遲緩等問題。

3、社交隔離加速認知衰退：白內障讓許多長者因為看不清楚而減少外出，避免社交活動！無法清楚看見朋友的表情、讀不了書、看不清電視，生活圈越來越小。這種社交隔離是認知衰退的重要危險因子！人際互動、學習新事物、接受新刺激，都是維持大腦活力的重要因素。當這些都因為視力問題而減少時，認知功能的下降就會加速。

4、睡眠品質惡化影響大腦修復：白內障會影響眼睛對光線的感知，進而干擾人體的生理時鐘！許多白內障患者出現睡眠障礙，無法獲得充足的深度睡眠。而睡眠正是大腦進行記憶整合和清除代謝廢物的關鍵時間。睡不好的大腦就像沒有定期保養的機器，長期下來認知功能自然會受到影響。

粘靖旻強調，及早治療可以逆轉！記住，白內障不只是視力問題，更是全身健康和認知功能的重要關鍵！如果你或家人出現視力模糊的症狀，千萬不要輕忽，及早就醫評估才是保護大腦聰明才智的最佳策略！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

