不只看分數，也要看天賦 光復高中攜手台積電慈善基金會助國中生探索技職之路

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圖:台積電慈善基金會張淑芬董事長積極促成新竹光復高中和企業接軌，期望提供高職畢業即就業以及企業即戰力。(圖/姊妹淘提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

115年國中教育會考於5月16日至17日舉行，成績於6月5日開放查詢。今年新竹市國中教育會考共有4,902位考生，取得5A以上共952人，約占總考生數兩成，其中5A10+且作文滿級分的全國榜首共有18人，展現新竹學子在學科表現上的亮眼成果。

位於新竹的光復高中，長期深耕技職教育，設有汽車、電機電子、設計、時尚、餐旅等多元群科，並持續強化實作課程、硬體設備、產業連結與職涯探索。台積電慈善基金會則長期推動「技職引路、青年培力」，透過平台整合能力，串聯學校、企業、科大、政府與公益場域，讓學生能在升學選擇前，更具體地理解未來的學習內容與職涯方向。

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圖:專業師資傳授韓系女神變身電棒捲髮技巧等最新流行造型教學，學生實地感受美學產業的魅力。(圖/姊妹淘提供)

今年五月，在會考結束光復高中在台積電慈善基金會協助下，舉辦「技職揚帆．光復築夢」國中群科職涯探索半日體驗營，邀請新竹地區國中生在會考後、志願選填前走進校園，透過實作體驗認識技職群科。

在活動中，汽車科帶領學生理解車輛產業與服務現場；電機電子群結合Microbit自走車、藍芽控制與避障機器人實作，讓學生接觸自動化與程式邏輯；設計群從人物繪製、文創商品到3D列印，引導學生理解創意如何被轉化為作品；時尚科透過流行造型實作，讓學生感受美學產業的專業樣貌；餐旅群則從烹調、擺盤到飲品調製，讓學生體驗餐旅服務與餐桌美學。這些課程設計共同傳達一件事：技職教育不是抽象選項，而是可以被看見、被體驗、被理解的真實道路。

在新竹縣教育局以及新竹市教育處的支持下，結合Lexus、Mazda等產業資源，讓學生看見汽車產業不只是傳統修護，更包含智慧車輛、新能源、機電整合與未來移動科技。透過校友職涯分享、科大課程介紹與企業實務交流，學生得以理解高職、科大、實習與就業之間，可以形成一條清楚而務實的發展路徑。

圖:光復高中以「多元、人文、快樂、學習」的文化，引導學生在產官學資源的結合下，不僅能畢業即就業，更能找到屬於自己的多元發展舞台。(圖/姊妹淘提供)

在時尚造型科方面，光復高中也在台積電慈善基金會牽線下，與快樂麗康企業HAPPY HAIR／GENIC專業團隊合作，帶領學生進行產業實務探索，並前往新竹榮民之家為長輩提供義剪、造型與攝影服務。

台積電慈善基金會在張淑芬董事長的支持下長期推動技職培力，背後的起心動念來自一個深刻的教育反思：孩子有不同的天賦才能，我們是否仍應只用同一把尺衡量他？基金會相信，每個孩子都有自己的天賦與位置，教育的責任不只是幫助孩子升學，更要協助孩子培養未來面對社會、照顧自己、安身立命的能力。

因此，基金會近年在彭冠宇執行長的策略擘劃下從偏鄉教育延伸至技職培力、職業探索與工作媒合，強調技職不是次要選擇，而是另一條通往專業、尊嚴與優質工作的道路。

光復高中校長李詩慶表示，國中生在升學選擇時，最重要的不是只看一時分數，而是找到能讓自己持續學習、發展能力、建立自信的道路。具備實作能力、問題解決能力與專業態度的技術人才，仍將是產業不可或缺的重要力量。