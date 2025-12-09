不只看好軍工業發展！謝金河讚：「他們」是台灣看不見的另一隻腳

針對總統賴清德提出總額1.25兆台幣的國防特別預算，財信傳媒董事長謝金河日前在臉書撰文直言，這筆錢的投資可能是創造軍工產業在台灣落地生根的重要投資，並提到，如果這個產業能跟上來，台灣的產業會增加一隻腳。今（9）日，謝金河再度發文表示，台商是台灣看不見的另一隻腳。

謝金河指出，近日他訪新加坡，終於見到了我國駐新加坡代表童振源大使夫婦，童振源邀宴全球台商領導人在官邸宴客，他正好一起來共襄盛舉。

謝金河表示，當晚把世界情勢和大家分享半個多小時，「我特別讚揚那些在全世界落腳的台商，以台灣2300萬人的小小基地，台商卻在世界各各角落都有地盤，這除了猶太人外，台灣算是最靈活移動的民族，而且，台商也是在中國對台灣層層封鎖中的突破口。」

謝金河續指，當晚他也提到極權主義對世界的影響，1936年希特勒霸凌猶太人，那年奧運限制猶太人不能參加，後來各國息事寧人，終於爆發二戰。這次的題目是中國說台灣不是國家，最近南韓藝人來台參加頒獎活動，只說台灣是國家立即被要求道歉，這是極權主義禍害世界的源頭。

「全球台商會師新加坡，這個機緣很難得。」謝金河透露，在童振源大使晚宴上，台南市長黃偉哲去荷蘭招商，也在新加坡轉機，正好分享台積電在南科園區的布局和他推銷台南芭樂去加拿大的心得。

謝金河總結說道，台灣處處受限，但靈活的台商遍布世界各個角落，必要的時候，他們都會挺身而出，這才是台灣看不見的另一隻腳。

