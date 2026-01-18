不只看字還要讀圖！學測國寫大玩跨界 幾米、韓劇成寫作任務

大考中心邀請台北市高中教師組成團隊於考試後解題。（林縉明攝）

115學年學科能力測驗今天下午進行國寫科目，以韓劇愛的迫降及繪本家幾米為題，高中國文老師表示，此測驗聚焦於「人我往來的情感連結」，檢測考生的統整判斷及感受抒發能力。

復興高中老師鄭慧敏表示，試題大致維持閱讀與寫作結合的命題主軸，第一大題要求考生理解文本內容，以生活見聞說出看法與省思；幾米的圖文則是希望考生描述成長過程產生的隔閡。

鄭慧敏說，從試題內容來看，大致維持閱讀與寫作結合的命題主軸。第一大題知性題引文形式、提問方式與近年相同；第二大題情意題則加入幾米的圖文創作，除了解讀文字，更不能放過圖像的提醒與暗示。

鄭慧敏說，第一大題探討因「臉」的召喚觸動情緒，而選擇消極逃避或積極承擔的現象，要求考生理解文本內容，並以生活見聞為例，說明看法與省思。

第二大題透過幾米的圖文，點出人我相處時不夠坦誠或心口不一的微妙心理，希望考生描述成長過程由此而產生的「隔閡」，回顧心結產生的原因、感受，提出自己的因應之道。

鄭慧敏提到，無論題目是文字或圖文共構，兩題同樣先提供文本，再以列舉問題設定具體的寫作任務，因此寫作前必須拆解閱讀素材與題幹要求的對應關係。考生首先要透過閱讀掌握主題，細究題幹的關鍵語詞，理解題目設定的情感，再據此完成寫作任務。

鄭慧敏說，整體而言，試題通過文本解讀、圖文並陳與個人書寫的結合，引導學生關注社會現象與個人成長，緊扣素養導向命題的核心。

