不只看字還要讀圖！學測國寫大玩跨界 幾米、韓劇成寫作任務
115學年學科能力測驗今天下午進行國寫科目，以韓劇愛的迫降及繪本家幾米為題，高中國文老師表示，此測驗聚焦於「人我往來的情感連結」，檢測考生的統整判斷及感受抒發能力。
復興高中老師鄭慧敏表示，試題大致維持閱讀與寫作結合的命題主軸，第一大題要求考生理解文本內容，以生活見聞說出看法與省思；幾米的圖文則是希望考生描述成長過程產生的隔閡。
鄭慧敏說，從試題內容來看，大致維持閱讀與寫作結合的命題主軸。第一大題知性題引文形式、提問方式與近年相同；第二大題情意題則加入幾米的圖文創作，除了解讀文字，更不能放過圖像的提醒與暗示。
鄭慧敏說，第一大題探討因「臉」的召喚觸動情緒，而選擇消極逃避或積極承擔的現象，要求考生理解文本內容，並以生活見聞為例，說明看法與省思。
第二大題透過幾米的圖文，點出人我相處時不夠坦誠或心口不一的微妙心理，希望考生描述成長過程由此而產生的「隔閡」，回顧心結產生的原因、感受，提出自己的因應之道。
鄭慧敏提到，無論題目是文字或圖文共構，兩題同樣先提供文本，再以列舉問題設定具體的寫作任務，因此寫作前必須拆解閱讀素材與題幹要求的對應關係。考生首先要透過閱讀掌握主題，細究題幹的關鍵語詞，理解題目設定的情感，再據此完成寫作任務。
鄭慧敏說，整體而言，試題通過文本解讀、圖文並陳與個人書寫的結合，引導學生關注社會現象與個人成長，緊扣素養導向命題的核心。
其他人也在看
115學測數學A史上最難 高中老師：解題解到懷疑自己
115學年度大學學測於今（17）日登場，第一科考科為數學A，高中數學老師認為，考題偏難，可說是為了學習數學A考生設計的題目，且難度趨近於113學年度的數學A，「負擔太大」，不利於習修數學B的考生作答，「解題解到懷疑自己」，可說是歷年最難的數學A。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
115年學測12.1萬人上場 考場後勤應援開眼界
大學學測在今（17）日登場，總計有超過12萬名考生參加，連續考三天，不少家長一早到考場幫孩子加油打氣、穩定軍心，要成為考生們最堅強後盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 480
穩交圈外人！謝忻搶黃沐妍捧花「脫鞋暖身」超拚 跳飛接殺畫面被拍
女星黃沐妍（小豬）昨（17日）舉辦婚禮，不少圈內友人都現身參加，而女星謝忻也是座上嘉賓，她釋出不少婚禮的花絮，尤其謝忻為了搶捧花還「脫鞋暖身」，驚人畫面全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 24
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 25
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 2 小時前 ・ 5
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 3
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 18
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
若川普成功逼賣格陵蘭？學者預言恐怖後果
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 37
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 8 小時前 ・ 385
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 110
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 50
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14
去銀行別急著走！前行員揭有錢人「2大怪癖」：多待幾分鐘是致富關鍵
日本理財作家飯田道子根據銀行經驗，揭露「有錢人」與「一般人」的兩大理財習慣差異。她指出，富人前往銀行時，不僅辦理業務，更會善用時間主動蒐集最新金融資訊，深入掌握市場動態。其次，相較於普通人僅關注帳戶餘額，有錢人更重視「資金流向」，會仔細核對每一筆收支明細，藉此釐清財務狀況、減少不必要開銷並提升儲蓄動力。飯田道子建議，民眾可從改變這2個日常細節著手，逐步培養致富體質，改善財務現況，邁向財富自由。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17