不只看時間 智慧手錶靠健康功能再度翻紅

【記者趙筱文／台北報導】根據Counterpoint Research最新發布的《2025年第三季全球智慧手錶出貨量預測報告》，全球智慧手錶出貨量預計於2025年底年增7%，顯示產業正式走出衰退陰霾，並出現結構性轉變。

Counterpoint指出，2025年智慧手錶市場的復甦，主要受新一代硬體與軟體功能推動，消費者對中高階與高階產品的接受度明顯提升，品牌也更加聚焦健康相關應用。整體成長動能以華為表現最為突出，並在Apple新產品線支撐下，共同帶動市場回溫。

從區域市場來看，中國在2024與2025年持續穩居全球最大智慧手錶出貨市場。Counterpoint Research資深研究分析師Anshika Jain指出，前五大智慧手錶品牌中已有三家來自中國，政府補貼政策加速消費者汰換，加上華為、小米與Imoo透過差異化策略強化用戶黏著度，使中國市場市佔率由2024年的25%，提升至2025年預估的31%，成為全球最重要的成長引擎。

Apple方面，市場也迎來久違的反彈。Anshika Jain表示，Apple最新智慧手錶產品線於上市季度帶動出貨量年增12%，正式終結連續七季下滑走勢，全年出貨量同樣預估年增12%。這波成長主力來自平價款Watch SE 3與超高階Watch Ultra 3，成功涵蓋不同價位帶消費族群；同時，5G支援、衛星連線以及高血壓提醒等健康功能的加入，也進一步強化產品吸引力。

Counterpoint Research研究副總監David Naranjo則認為，2025年智慧手錶產業的關鍵轉折，在於「以功能升級為核心」的創新浪潮。AI驅動的健康分析與個人化教練功能逐步下放至更多機型，衛星連線、5G RedCap以及MicroLED顯示技術也將首度亮相。即便是較低價位產品，也開始導入更進階的健康感測與AI體驗，重新吸引曾經流失的用戶。

全球智慧手錶市場將在2025年止跌回升，整體出貨量年增7%。其中華為、Apple與小米出貨量同步成長。Counterpoint Research提供

