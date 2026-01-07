不只看書還能玩泰拳、吃泰菜！「泰國主題國館」再臨國際書展 玩法公開

2026年台北國際書展由泰國擔任主題國。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展主題國泰國，以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主題，聚焦創意如何源自生活、扎根地方，並在出版中生成。泰國主題國館由泰國商務部國際貿易推廣局與泰國出版暨書商協會共同策畫，集結37家泰國出版社，呈現當代泰國出版的多元面貌。

泰國商務處處長李凱莉介紹，泰國館策展主題為「CreaTHAIvity」，結合了創意(Creativity)與泰式生活方式(Thaivity)。展館設計靈感取自泰國標誌性的「水上市場」，將船隻轉化為創意的展示書架，並融入神話人物哈奴曼(Hanuman)等元素，打造濃郁的泰式氛圍。現場集結37家泰國出版社，規畫泰國文學精選展與插畫展，呈現泰國在BL、GL、恐怖推理及政治非虛構書寫的強大創作動能。

除了書籍展示，泰國館每日將推出不同形式的文化體驗，包含泰拳示範互動、泰語入門、以及重磅的泰國飲食文化介紹。此次特別邀請知名泰式餐廳「泰雅軒」主廚阿明師，以及國際名廚Daniel Green現場示範泰國料理，從味覺、身體到文字，帶領觀眾深入理解泰國創意如何深植於日常生活。

此外，「插畫展區：泰式生活風景」匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者作品，涵蓋繪本、漫畫與網漫形式，以視覺語言重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活，從閱讀延伸至身體與感官層次，讓觀眾以多重方式理解泰國文化如何走進日常。

