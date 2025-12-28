不只看煙火！南非跨年往窗外丟電器？這幾個國家的跨年習俗超有趣

編譯莊佳芳／綜合報導

迎接新年之際，各國都有獨具特色的跨年習俗，透過儀式祈求來年平安與好運。從西班牙吃葡萄，到巴西民眾穿上白衣、跳過七個海浪，向海神許願，方式各樣且有趣。亞洲方面，日本在最後一天會吃蕎麥麵、菲律賓家庭則擺放圓形水果與硬幣，祈求財富與好運。這些跨年傳統，反映各地文化對時間、希望與重生的共同期待。

西班牙：吃12顆葡萄祈求好運

西班牙的新年傳統是要在午夜的第一個鐘聲敲響開始，隨著每一下的鐘聲，連續吃下12顆葡萄，每一顆葡萄都代表著來年每一個月的好運，若成功在午夜的12點01分前完成，就代表新的一年都將有好運相伴。

這樣的傳統起源已經不可考，美媒CBS NEWS整理各種說法表示，起源可能是20世紀的西班牙葡萄農，為了處理過剩的葡萄發展出的活動；還有說法是西班牙的中產階級想要效仿法國在年末享用葡萄與香檳的傳統，但另一種說法則是平民想要反抗階級分化，因此聚集在太陽門廣場（Puerta del Sol），伴隨鐘聲吃葡萄，藉以嘲諷貴族。

西班牙的跨年傳統是吃葡萄，因此許多商家都會販售所謂的「好運葡萄」。（示意圖／PIXABAY）

美國紐約：時報廣場水晶球降落儀式

世界上最著名的新年倒數活動之一，就是在紐約時報廣場的水晶球降落儀式，這項活動從1907年以來已經有超過100年的歷史，儀式僅在第二次世界大戰時中斷。今年的第九代水晶球採用5200年水晶製成，直徑達到3.81公尺、重量超過5400公斤，是迄今最大。

近期水晶球也將破天荒地下降兩次，第一次將在2025年12月31日的跨年，第二次則將在2026年7月3日，也就是美國國慶前一晚，為美國建國250周年慶祝活動揭開帷幕。屆時，時報廣場將會沐浴在紅、白、藍三色燈光中，隨著漫天彩帶飄落，儀式也將圓滿結束。

紐約時報廣場的水晶球降落儀式，是世界上最著名的跨年活動之一。（圖／翻攝自X平台 @Milajoy）

丹麥：摔盤祈求繁榮

新年來臨之際，丹麥人會將舊盤子與玻璃杯摔在親友家的門口，摔舊盤子象徵著向過去告別，也代表去除過去一年的煩惱與厄運，據說，碎掉的瓷器堆得越高，就代表帶來的好運越多。

巴西：跳過七個海浪

在巴西，人們會在海灘上慶祝新年，在午夜他們會身著白色衣服，跳過七個海浪，並在每一次的跳躍時許下一個願望，每個願望象徵著一週的每一天。

《紐約時報》報導，這項活動的起源是1950年代，信奉翁班達教（Umbanda）的非裔巴西人聚集在科巴卡巴納海灘，祭祀他們的海神葉瑪亞（Iemanjá）以祈求來年的好運。

南非：把家具丟出窗外

在南非的一些地方，例如約翰尼斯堡（Johannesburg），有些居民會將舊家具或舊電器丟到窗外，代表放下過去一年的煩惱。這樣的傳統可以追溯至1990年代，當時的南非已經廢除種族隔離制，並允許黑人遷入大城市居住。

但這樣的習俗在近年開始被當地警方加強取締，因為當地人在丟出家具時不會先留意街上的人們，因此造成許多路人被砸到的事件，造成安全疑慮。

南非部分地區的跨年傳統是將舊家具丟出窗外，但也引發安全疑慮。（示意圖／PIXABAY）

日本：吃跨年蕎麥麵、敲鐘108次

焦點轉回亞洲，日本人將12月31日稱為「大晦日」（おおみそか），家人會在這天聚集在一起享用象徵長壽與堅韌的「跨年蕎麥麵」（年越し蕎麦），寓意著放下過去一年的艱辛。

除此之外，日本佛教寺廟也會在一年最後一天的午夜，敲響108次鐘聲。在佛教世界，認為人世間有108種慾望，每一次的鐘響就可以消除一種慾望。這種儀式被稱為「舍夜のかちゃん」，這裡的「舍」代表的是捨棄舊事物、迎接新生，「夜」則代表為夜晚 。

菲律賓：擺放圓形物品

在菲律賓每家每戶會在最後一天的午夜，在餐桌上擺放12個圓形水果，每一個水果都代表著來年每一個月的繁榮昌盛。除此之外，人們也會將硬幣放在口袋或是桌上招財，並穿著「波點服飾」，因為人們相信這樣的穿著可以帶來好運。

菲律賓人深信圓形可以帶來好運，因此會穿上波點服飾。（示意圖／PIXABAY）

