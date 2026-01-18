不只睡不夠…睡不好也算！半數成人曾失眠、1成變慢性

失眠已成為現代人常見的健康困擾，不只是「睡不夠」，還包含難以入睡、睡眠斷斷續續、半夜易醒或清晨過早醒來等情形，即使有充足睡眠時間與良好環境，仍感覺睡眠品質不佳，影響白天精神與工作表現。

根據統計，約有半數成人曾出現偶發性失眠，而慢性失眠盛行率約為10%至15%。（示意圖／Pexels）

根據統計，約有半數成人曾出現偶發性失眠，而慢性失眠盛行率約為10%至15%，在年長者及女性族群中更為常見。南投醫院身心科林政澔醫師提醒，失眠的定義並非單看睡眠時數，而是取決於個人主觀感受及白天功能是否受影響。慢性失眠指的是持續三個月以上的失眠狀況。

失眠常伴隨白天疲倦、注意力不集中、記憶力下降，情緒容易煩躁或低落，嚴重時甚至增加意外發生的風險。臨床上也發現，失眠常與憂鬱、焦慮等情緒問題相互影響，形成惡性循環。有些患者會覺得自己「整晚沒睡」，實際上仍有淺眠，只是身體處於高度警覺狀態，使疲勞感特別明顯。

林政澔表示，改善失眠可先從建立良好的「睡眠衛生」著手，包括固定作息時間、避免午後攝取咖啡因、睡前避免飲酒與吸菸、白天規律運動但睡前避免劇烈活動，以及營造安靜昏暗的睡眠環境，同時減少睡前使用3C產品，有助於身體恢復自然的睡眠節律。

若非藥物治療效果有限，且失眠已嚴重影響日常生活，醫師可能會評估短期使用藥物輔助。（圖／Freepik）

對於慢性失眠患者，「失眠認知行為治療」被視為第一線治療方式。治療內容涵蓋睡眠教育、刺激控制、睡眠限制、認知調整及放鬆訓練等，協助患者修正不利睡眠的行為與想法，降低對睡眠的焦慮。多數患者在接受治療後，睡眠品質與白天精神狀態皆能獲得明顯改善。

若非藥物治療效果有限，且失眠已嚴重影響日常生活，醫師可能會評估短期使用藥物輔助，但仍以搭配行為治療為原則。南投醫院提醒民眾，出現長期失眠時應主動尋求專業協助，及早介入有助於提升生活品質。

