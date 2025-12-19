即時中心／廖予瑄報導



台北車站今（19）日傍晚5時許發生恐怖攻擊事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在北車作案前，已在下午時縱火，再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。

張文今日下午在北捷板南線台北車站M7出口外丟擲煙霧彈，並揮舞長刀，造成1死1傷；隨後他又沿著北車地下街逃到誠品南西附近的旅館，在旅館花了30秒左右的時間，拿了刀子、信號彈等凶器後，接著小跑到對面，對著誠品門口的民眾進行無差別攻擊，導致2死5傷；警方到場後，張隨即跑到誠品頂樓6樓，一躍而下死亡。

恐怖攻擊事件發生後，警方持續追查張文的犯案動機，沒想到竟發現，他在下午3時40分時，先是在林森北路119巷的停車場燃燒1台機車；並拿著汽油潑灑在租屋處內及樓梯間後點火，造成現場許多家電、家具被燒毀。

快新聞／不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」

張文在下午燃燒1台機車。（圖／民視新聞翻攝）

快新聞／不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」

張文在租屋處內縱火。（圖／民視新聞翻攝）

目前警方已針對張文在中正一的租屋處、旅館、桃園住家進行搜索，並連絡家屬訪談，已了解張的交往狀況、健康狀況，但目前經調閱監視器，尚未發現有共犯；警方將積極釐清案情，徹夜集結所有刑事警力、鷹眼小組，以追查張男的犯案動機，並重現他的犯案經過。

