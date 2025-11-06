不只硬體升級 挪威砸30億師法烏克蘭經驗改造NASAMS

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事媒體《Army Recognition》4日報導，烏克蘭戰爭的教訓正深刻改變北約防空思維。挪威政府10月31日宣布，已與國內國防巨擘康斯伯格國防暨航太公司(Kongsberg Defence & Aerospace)簽訂一筆價值10億挪威克朗(約新台幣30億元)的合約，為其「國家先進地對空飛彈系統」(NASAMS)採購新組件。此次升級的核心，是汲取烏克蘭實戰經驗，旨在確立一套更敏捷、更具存活能力的分散式作戰準則。

報導指出，此次採購的重點並非飛彈本身，而是旨在提高戰場存活率與決策速度的指揮管制(C2)與通訊節點。升級項目包括現代化的移動指揮所、輪式通訊節點，以及康斯伯格開發的「雷神」(THOR)作戰網路無線電系統。此舉標誌著戰術上的重大轉變，從過去的靜態據點防禦，轉向優先考慮快速轉移陣地、大範圍分散部署，並縮短接戰週期，以應對敵方的反制火力與電子攻擊。

NASAMS在烏克蘭戰場上的卓越表現，是促使各國持續投資的關鍵。挪威與烏克蘭的數據指出，截至2025年初，NASAMS系統已在烏克蘭成功完成約900次攔截，據報攔截率高達94%。其對於俄軍的Kh-101、Kh-555等低空巡弋飛彈，以及伊朗製的「見證者」(Shahed)系列自殺式無人機，展現了極高的打擊效益。這些實戰成果，驗證了分散式指管與足夠飛彈庫存的投資方向，遠比固守靜態陣地更為有效。

從戰略層面看，挪威此舉具有多重意義。在地緣政治上，它釋放出北約北翼國家持續重整軍備的訊號；在地緣戰略上，沿著挪威海與北極走廊強化分層防空網，將使俄羅斯對當地能源設施、空軍基地與海上交通的任何打擊計畫，都變得更加複雜且困難。軍事上，更新後的NASAMS節點，提升了應對飽和攻擊的成本，並為盟軍輪調部署提供了更高的互通性，直接強化了北約的北翼盾牌。

