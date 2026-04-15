不只神明保佑還有氣象署護航！大甲媽遶境9天8夜將登場 氣象服務一次看

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大甲媽祖4月17日起駕，氣象署隨行提供觀測與即時播報，並建置專屬氣象服務，協助信眾掌握天氣確保遶境平安。（此為2025年資料照) 圖：翻攝鎮瀾宮YouTube影片

[Newtalk新聞] 一年一度大甲媽祖遶境進香將於4月17日盛大登場，氣象署連續第14年隨行提供氣象服務，署長呂國臣率團與信眾共同行腳祈福。氣象署發布最新服務內容，除沿途設置行動氣象觀測車、提供定點與快閃播報外，更建置客製化氣象服務網頁，讓信眾隨時掌握遶境沿途天氣，並在劇烈天氣發生前即時通報，守護9天8夜的平安之路。

氣象署說明，署長呂國臣將率團隊隨行，預報中心副主任伍婉華也會帶領服務團隊，採「定點播報」與「沿途宮廟快閃播報」雙軌並行。4月18日至4月20日及4月24日，團隊將手舉天氣看板參與隊伍；快閃播報則安排於4月18日、4月19日及4月24日在沿線宮廟進行。定點播報則分別於4月17日台中大甲鎮瀾宮、4月20日嘉義新港奉天宮及4月24日彰化花壇文德宮的上、下午時段展開。

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4月18日、19日及24日亦將於遶境沿線宮廟進行「快閃氣象播報」，氣象署指出，行動氣象觀測車也將定點駐站，即時呈現所在地氣溫、降雨、風力等資訊，駐點包括4月20日至21日嘉義新港分駐所及新港奉天宮，以及4月24日彰化花壇文德宮。

氣象署表示，遶境活動建置的客製化氣象服務網頁，已同步於大甲鎮瀾宮官網提供連結，信眾可查詢遶境沿途4縣市及鑾轎駐駕的大甲鎮瀾宮等7座宮廟今明兩日及未來一週每3小時的天氣預報資料，協助提前做好遶境準備。

氣象署強調，由於遶境路線多行經易受強風影響的海線地區，現場將重點宣導114年推出的「陸上強風特報鄉鎮燈號分級」服務。氣象署表示，鼓勵民眾下載「中央氣象署-W」及「中央氣象署-Q」兩款App掌握即時資訊，活動期間完成下載且運用者可獲限量氣象紀念品；民眾若在途中遇到氣象服務團隊，也可直接同行並詢問天氣資訊。

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