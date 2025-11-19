不只禁日本水產品 中國也停止磋商恢復進口日本牛肉

日本一家日式料理店，餐桌上擺滿牛肉片、金針菇、菊花等壽喜燒食材。美聯社



中國政府對日本首相高市早苗的「台灣有事」發言暴怒，已經在週三（19日）停止才剛恢復不到兩週的日本水產品進口。共同社報導，不只水產品，中國也停止針對恢復進口日本牛肉的磋商。

日本共同社週三（19日）引述多名政府知情人士消息報導說：「原定圍繞日本產牛肉對中國出口重啟的政府間磋商，已因中方意向而中止。」

水產品是剛恢復就被禁，日本牛肉是本來就被禁而中止磋商，目前中國這方面的報復措施實質影響尚有限。

日本媒體報導指出，從2023年中國以福島處理廢水排出作文章、查禁日本水產後，日本水產農產品出口還是能夠整體上揚，已經藉由「多元化」減緩中國發怒的衝擊。

廣告 廣告

依照日本政府官方數據，在中國全面禁止日本水產品進口的2024年一整年，日本的水產農產品出口額其實是增長3.7%，達到1兆5073億日圓。

2024年日本對中國的水產農產品出口年減29.1%，對香港年減6.6%；但是對美國是年增17.8%，對台灣年增11.2%，對南韓年增19.8%。美、台、韓的增長彌補了對中華人民共和國範圍的下滑。

更多太報報導

中日關係緊繃 赴中日本藝人接連表態：永遠支持一個中國

中國繼續要求高市早苗撤回言論 否則將有更多報復

日本經濟安保大臣：中國動輒經濟脅迫 過度依賴本身就是風險