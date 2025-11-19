不只禁水產 陸「喊停和牛進口」 台灣便宜收？真實行情曝

網友指出和牛油花多，適合烤肉，但進口到台灣不便宜，幾乎是日幣面值1比1換算成台幣價。（示意圖／姚舜攝）

日本首相高市早苗本月初發表「台灣有事」的論述，引發中日關係緊繃。據日媒《共同社》報導，中國大陸當局已通知日本政府，將停止進口日本水產品。不只如此，原擬今年重新開放的日本牛肉進口協議也喊停。網友直呼台灣能否5折收？但不少人指出和牛在台灣超貴。

中國大陸2001年起停止進口日本牛肉，直到今年才進行重新開放進口的協議。但根據《ETtoday新聞雲》綜合報導提到，《共同社》指出，中方已經單方面喊停這項協議，日本牛出口至中國大陸的計畫恐再度流產。日本政府消息人士19日指出，日本政府與中國大陸當局，原本就日本產牛肉重新出口中國大陸進行協商，但這場會議已因中方意向而中止。

日本2001年曾爆發狂牛症疫情，中國大陸同年9月起禁止進口日本牛肉。後雙方雖曾於2019年簽署《日中動物衛生檢疫協定》，研議恢復日本牛肉銷至中國大陸，但因中方拖延，導致協議遲遲無法生效。如今恐因中日局勢升溫，該協議將再度被擱置。

PTT網友表示「吃不到和牛很嚴重欸」、「台灣餐廳可以推和牛吃到飽了」、「賣來台灣吧，反正台灣盤子很多」、「哇靠禁了20幾年好猛」、「台灣市場要跟十幾億人口比？笑死」、「禁了20年，台灣吃的日牛也沒比較便宜」、「台灣5折收」、「台灣和牛超貴，台幣價就是日幣1:1轉」、「日本小學生要班班吃和牛了嗎」、「和牛雖油，不適合做牛排，但烤牛肉超好吃」。

