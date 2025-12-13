不只福麥！他再爆台南鞋商也獲2億國軍標案

▲國民黨桃園市議員凌濤爆料，位於台南市東區這家鞋商，也曾獲國防部標案。（圖／翻攝Google臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司「福麥」，現址還是一家旅館。國防部雖出面澄清，但仍難釋疑。國民黨桃園市議員凌濤說，經不斷追查，發現還有一家「大石國際股份有限公司」的廠商，經營軌跡與近期引發爭議的福麥公司高度相似。

凌濤表示，大石國際過去主要從事皮鞋、運動鞋等鞋類買賣，2021年至2024年間進出口紀錄為零，卻在2025年突然大幅轉向國防軍火相關業務，得標金額上看兩億元，轉型幅度之大，引發外界高度關注。

廣告 廣告

凌濤進一步指出，大石國際於2024年6月6日變更公司商業登記，新增國際貿易、槍砲彈藥與刀械輸出入、模擬槍輸出入、槍枝保養及管制刀械零售等多項業務類別。完成變更後不久，該公司即於同年6、7月間陸續投標國防部及陸軍司令部，共計四項標案，進入國防採購體系的速度相當迅速，過程是否合乎常態，仍有待主管機關說明。

凌濤指出，大石國際近期更取得一項履約期間自2024年7月27日至2025年4月22日、金額高達兩億元的「5.56公厘底火等2項」標案，並擊敗多家長期深耕軍工產業的廠商，包括承賱國際、國橋電機科技與台船防蝕科技。其中承賱國際過去在彈藥、槍枝零組件領域屢屢得標，屬於國防採購的熟面孔，如今卻遭新進廠商超越，結果令人側目。

此外，凌濤表示，團隊也發現與大石國際登記於同一地址的「喬尼有限公司」，其負責人林立韻曾任大石國際監察人。喬尼公司過去主要承接台南市消費合作社相關採購，卻於今年1月13日得標「總統府鞋類禮品採購案」。凌濤質疑，該公司與總統府標案之間的關係，是否存在特殊背景，值得進一步釐清。

凌濤強調，上述與國防部及總統府相關的標案，皆發生於總統賴清德上任之後，大石國際董監事家族在台南地方頗具知名度，是否真如外界所疑與高層毫無關聯，有待總統與相關部會正面回應。他呼籲，從福麥案到大石國際案，政府不應迴避質疑，而應主動說明決策與審標過程，以維護民眾對政府廉政與制度的信任。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

小公司如何搶6億標案？專家揭3步驟：行政程序很簡單 履約很困難

「福麥」標下6億國防預算！負責人迄今神隱 凌濤：檢調還不動？

裝修公司獲5.9億標案！秒變軍火之王 他酸：侮辱國際軍火商智商