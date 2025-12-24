不只科技業！彭啓明：綠領人才8年暴增近3倍 高薪上看200萬

環境部於24日攜手 104 人力銀行共同發布《2025 下半年綠領人才就業趨勢報告》，指出臺灣綠領人才需求持續升溫，已從過去的政策倡議階段，正式進入企業主動搶才的新局面。

根據 104 人力銀行近 8 年資料統計，投入綠領徵才的企業家數，已由 2018 年的 1,400 多家，成長至今年的 4,157 家，8 年成長幅度達182%；綠領人才缺口則逼近 3 萬人，較 8 年前暴增 278%，顯示產業對綠領專業的需求持續擴大。

環境部長彭啓明指出，綠領人才已不再侷限於傳統環境領域，而是企業轉型、科技創新與淨零治理的「共同語言」。隨著全球供應鏈減碳壓力升高，半導體、生醫、營建、金融、零售等產業，皆持續擴大綠領招募，進一步拉大人才缺口。

報告也顯示，2025 年綠領 AI 相關職缺達5,340 個，占整體綠領職缺的 18.2%，年增 35%，8 年來更暴增 388%。其中，以軟體工程、工程研發、AI 解決方案、專案管理與產品管理等職務需求最為明顯，顯示「AI＋永續」已成為企業關鍵用人趨勢。

在薪資表現方面，綠領職缺公開揭露的月薪中位數為 4 萬元，較整體市場高出 5.3%；若具備環境相關證照、跨產業實務經驗與國際永續專案背景，年薪突破 200 萬元的案例亦所在多有。

為回應產業快速成長的人才需求，環境部已於 114 年攜手 32 所大學推動「淨零綠領人才培育課程」，並規劃自 115 年起，與各部會合作推出「綠領人才 Plus 加值課程」，進一步強化課程內容與產業實務接軌，協助青年與在職者加速投入綠領職涯。

