不只稀土 美媒：中國還有三產業可成「卡脖子」籌碼

（中央社台北6日電）華爾街日報報導，美中日前雖達成關稅與稀土管制的休戰協議，但北京手中籌碼遠不只稀土，在鋰電池、成熟製程晶片和製藥原料等方面也有絕對優勢，這些領域將是中國在貿易談判時的籌碼。

華爾街日報中文網5日在題為「美國可被中國『卡脖子』的領域還有這三大產業」的報導中表示，在鋰離子電池領域，全球排名前兩位的電池生產商都是中國企業，分別是寧德時代和比亞迪；即使電池產自其它地區，核心材料也高度依賴中國。

報導引述「基準礦物情報」（Benchmark Mineral Intelligence）數據顯示，中國供應商生產全球79%的電池正極材料和92%的電池負極材料，並掌控63%的精煉鋰、80%的精煉鈷以及98%的精煉石墨供應。

報導說，為鞏固對鋰離子電池供應的控制權，中國今年採取措施鞏固這一領域的領先地位，要求特定鋰離子電池技術轉移海外須申請許可，並對部分製造設備及關鍵正負極材料實行出口管制。

在成熟製程晶片領域，中國目前約占全球成熟晶片產能的1/3；儘管這類晶片的生產難度低於尖端晶片，但對汽車、消費性電子和國防等領域至關重要。

此外，中國掌控製造晶片及光電產品所需的鎵與鍺等關鍵礦物，2024年的鎵產量占全球99%，同時也是全球最大鍺生產國。

報導提到，中國最近阻止了荷蘭安世半導體（Nexperia）所生產的成熟製程晶片出口，這些晶片用於汽車車燈和電子產品，主要在歐洲生產，但最終從中國出口到世界各地，因為加工和封裝環節在中國進行。

北京表示，阻止這些成熟製程晶片出口是為了報復荷蘭政府從安世半導體前中國母公司手中奪取該公司的控制權；而在稍早前舉行的韓國川習會之後，中方表示將允許安世半導體的晶片再次向全球客戶出口。

第三個重要產業是製藥。報導指出，美國藥品在包裝上通常不標示中國製造，但中國在活性藥物成分及其先驅化學品供應上占據主導地位，例如美國進口的對乙酰胺基酚（acetaminophen)和布洛芬（Ibuprofen）大多來自中國，中國也是抗生素原料的重要生產國。

美國從歐洲進口許多品牌藥，其仿製藥供應則嚴重依賴印度，而印度仿製藥中的活性成分有很大部分來自中國。中國在2015年將藥品和醫療器械生產列為產業優先事項，最近則表示計劃在未來5年內支持創新藥品和醫療器械的開發。

報導指出，中國已證明有能力透過收緊關鍵稀土礦物的供應而將稀土武器化；而中國手中的籌碼不限於稀土，遏制力已延伸至鋰離子電池、成熟製程晶片和藥物成分這3大領域。

在出口管制上，中國也正在強化專業力量。官方招聘公告顯示，中國商務部正展開近10年最大規模的公開招聘，明年計劃招聘60人，其中承擔出口管制等工作的產業安全與進出口管制局增聘至少5人。

報導稱，中國近年來推進機構精簡，中央政府部門大幅增加人手的情況日益罕見。不過，對稀土實施新出口管制後，中國商務部一直飽受人手短缺的困擾，受到審批出口許可證進度緩慢及各類申請積壓嚴重的批評。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141106