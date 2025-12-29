不只稀土 郭正亮曝：大陸若斷醫療化學原料 美國怎麼活

郭正亮指出，如果中國大陸斷供化學原料，美國恐怕連抗生素等藥品都做不出來。（示意圖／Shutterstock／達志）

中國大陸是世界持有美元資產數量最多的國家之一，外界熱議美元資產是否會成為美中談判的籌碼，反成為中方不得不就範的「軟肋」？前立委郭正亮指出，中美已決定不玩這種兩敗俱傷的對撞，不只稀土，如果中方斷供醫療化學原料，那美國連抗生素都做不出來。

郭正亮29日在《亮點交鋒》節目指出，中國大陸在美元資產有3兆3千億，很多人都在放風聲，說這個就是中國大陸的軟肋，說美國可以沒收？就像沒收俄羅斯的3千億美元資產一樣。「你沒收看看？你沒收，你就知道會發生什麼事了！」

郭正亮強調，中國大陸可以倒過來，沒收美國在中國大陸的資產。美國在中國大陸蓋的工廠，整個價值多少？2兆美元！「你要不要被沒收？就都對撞了！」如果沒收，那稀土全部斷供？看美國要怎麼辦？要斷對美供應的品項還有很多，包括醫療的化學原料，佔87％！

「這是（美國財政部長）貝森特自己講的。」郭正亮指出，到時候，美國連抗生素都做不出來！抗生素、免疫抑制劑（抗過敏藥）、抗癌製藥，全部的化學原料都是從中國大陸進口的！「你以為中國沒招？開玩笑，你沒收看看？」

郭正亮直言，這一點他跟蔡正元的看法不同，蔡正元說，3兆3千億美元資產是中國大陸的軟肋，美國一旦沒收，中國大陸就完了！「哪有這回事？」美國在中國大陸的硬體投資超過2兆美元，中國大陸如果把美國所有的必需品全斷？「我看你美國怎麼活！」

郭正亮直呼，那些醫藥製品，美國最多只有兩個月的庫存，怎麼辦？連貝森特自己都在講，中國大陸真是手下留情，只有限制稀土出口，沒有限制醫藥的原料出口。「中美已經決定不玩這種東西了，玩下去就是兩敗俱傷！」所以已經不再做新科技品項的反制、圍堵。

郭正亮提到，「可是軍工產業仍是例外。」

