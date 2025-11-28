不只穩血糖！醫推「1小吃」養顏美容 讓素顏臉也發光

記者鄭玉如／台北報導

傳統小吃「四神湯」不只養顏美容，還能穩定血糖。中醫師吳宏乾指出，糖尿病可能成因與痰濕體質有關，飲食方面可選擇喝四神湯，不只有助於排出痰濕，調節血糖，還能強化脾胃，其中茯苓、山藥具有美容作用，幫助消除水腫，臉部看起來更光亮。

吳宏乾在節目《祝你健康》提到，中醫在治療糖尿病時，依症狀分為「上消、中消、下消」。上消屬肺部問題，常見多渴、口乾；中消與脾胃相關，容易感到飢餓；下消則與腎臟功能有關，患者常出現頻尿症狀，而四神湯的藥材組合，正好對應三消，且有助於穩定血糖。

四神湯的常見材料包括蓮子、薏仁、山藥、茯苓與芡實，各有不同的調理方向，例如蓮子可健脾胃，對上消、中消有改善效果；薏仁與山藥屬於中消調理藥材，能利濕熱；茯苓與芡實則對下消有幫助，其中芡實有助於補腎利水，茯苓則能利濕解熱。

吳宏乾補充，四神湯中的茯苓與山藥還具有美容效果，可減少水腫，讓臉部看起來更明亮。烹調上，吃葷者可加入腸子、豬肚或排骨，增添風味，吃素者則可使用猴頭菇或杏鮑菇替代。

