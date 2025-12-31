不只空拍101，高雄八五大樓也入鏡！解放軍釋出更多畫面：新竹空軍基地疑被鎖定，殲-20與屏東同框？

從台北101大樓與高雄八五大樓的遠眺視角、新竹空軍基地的光電觀測影像、再到疑似恆春機場上空的殲-20同框，解放軍東部戰區的「正義使命-2025」軍演這兩天釋出更多空拍畫面，中國網民也忙著分析解放軍到底飛到哪裡、拍了些什麼。

東部戰區在演習期間發布多支宣傳片，雖然官方並未大肆張揚，除了最清楚的高雄八五大樓之外，眼尖的軍事迷在稍縱即逝的畫面中，捕捉到更多細節。包括30日發布的《拔點、斷線、封港》影片，一開頭就是殲-20疑似飛越恆春機場周邊空域，有中國網民貼出屏東空拍圖加以對照，認為是車城、恆春一帶入境，並且標示屏東第二高峰老佛山的位置。

據中國的軍事迷推算，該機飛行距離台灣海岸線僅約二、三十公里，幾乎是以「抵近巡航」的姿態壓迫我國南部空域。可惜我國國防部發布的解放軍台海周邊海空域動態，將解放軍「主輔戰機」與無人機全部一起計算架次，看不到任何型號等細部資料，所以無從得知國軍是否掌握這架殲-20的動向，我國國防部的公開情資與日本防衛省統合幕僚監部發布的「中國軍機動向」相比，確實還有一段差距。

日本防衛省統合幕僚監部在2025年12月12日發布的中俄軍機動向資料。（日本防衛省官網）

國防部公開的解放軍活動情資。（翻攝國防部網站）

除了殲-20展示「匿蹤突入」，同一支影片中也有疑似新竹空軍基地的光電觀測影像，包括跑道、機庫、周邊民宅都一同入境。中國網友跟台灣網友合力解析，從周邊的高樓相對位置，試圖證明圖像中就是空軍二聯隊的駐地。更具挑釁意味的是，一張可能由J-16D電戰機拍攝的畫面，清楚捕捉到了我軍F-16V戰機的機尾編號「6655」。

不過我國國防部也在12月30日發布影片，披露空軍F-16V戰機透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP）監控共軍多型戰機，包括空警500A預警機、運油20空中加油機、殲10、殲16及殲16D電戰機。影片中國軍已依規定遮蔽重要參數與細節，避免敏感資訊外流。



國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，他無法判斷雙方在對峙時，殲-16D是否有發現F-16V，但F-16V使用狙擊手莢艙的意義在於沒有電磁輻射，若在殲-16D後方、側方標定對方可能無法察覺，再加上殲-16D屬於中共先進的電戰機，此舉也象徵即使擁有再強大電戰能力，空軍也能有效破解。蘇紫雲提到，相較透過雷達鎖定（lock-on），空軍透過狙擊手莢艙去標定監控，既能夠展現空軍情監偵能量又不會讓局勢升溫，是軍事藝術的展現。

疑似我國空軍F-16被解放軍拍攝的畫面。（翻攝東部戰區微信公眾號）





