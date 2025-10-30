不只空氣甜 台南挖出含糖古道

台南市區鐵路地下化施工過程於新樓醫院前與鐵軌間發現「牛車路」遺構，考古團隊從分層夯實道路剖面看見密集糖漏破片，揭示清代以糖間遺棄糖漏、瓷器、糖碎屑鋪路，除還原清代府城糖業興盛樣貌，也見證清代府城道路「含糖」，台南是如假包換的「全糖市」！

台南市文化資產管理處指出，2年前於東門路一帶發現豐富遺構、遺物，其中，出土的牛車路遺構位於當時祝三多境（即今新樓醫院周邊），往南銜接的大路是自大東門出入交通要道，周邊糖間林立，是府城製糖業重鎮。

這次發現遺構的東西兩側以三合土結構做為邊界，結構之間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實工法堆砌、修築成道路，經比對1875年「台灣府城街道全圖」標示「牛車路」十分吻合。

考古團隊說，從出土於夯土層底部作為級配的清代墓碑紀年推斷，這段長23.24公尺、寬8.5公尺「牛車路」，修築或翻修工程應落在清道光16年（1836）後。

文資處表示，新樓醫院周邊分布許多糖間，載運甘蔗、半成品、糖漏等原物料，均取道牛車路，關廟保東窯極可能循這條路將糖漏運到糖間。

文資處考據清代《臺灣采訪冊》記載沿途「凡白糖行漏碎及舊汙泥多遺棄其間」，街道四周堆滿白糖碎屑與糖漏殘片，修築道路就地取材，使用糖漏、瓷器、磚瓦以及混雜滿地掉落的糖碎屑作為道路級配。文資處指出，相較現代以砂石、回收材料鋪柏油，當時竟將製糖原料拿來鋪路，糖業繁盛樣貌令人難以想像。

考古團隊歷時2年完成完整記錄，現已將相關遺構暫置台鐵庫房，後續將配合南鐵綠園道規畫展示，讓更多人一睹全糖市「文化香氣」。