即時中心／張英傑報導

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》，目前引爆太多爭議，除了當天出席記者會的演員出面致歉，連導演徐琨華也發出聲明，強調「將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作」；針對這部充滿爭議的電影，作家「James Jseng」更爆料指出，這部電影除竄改台灣民主化的悲情歷史，「還很有可能就是一場刻意針對演藝圈台派演員的滅門慘案。」

作家揭《世紀血案》黑幕：鎖定台派演員、封殺中國市場成隱形壓力

James Jseng分析指出，目前已知的參與演員中，黃河跟夏騰宏都演過「星空下的黑潮島嶼」，楊小黎則出演過「台北歌手」，這兩部片都是以白色恐怖為主題，歌手李千娜過去也常跟陳明章合作。這個根本就是由一群長期在中國生活的人組成的製作公司，很顯然，在找演員的時候，還有另外一層用意，是想要趁這個機會「懲戒」參與台派影視工作的演藝人員，利用他們對歷史的無知跟台灣製作方不用給完整劇本的特權，殘忍的讓這些演員，遭受兩面的攻擊。

接著，James Jseng進一步指出，很多人不曉得，一旦被認為是台派藝人，反共或是反國民黨的演員，就會喪失所有有可能在中國上映的影視節目工作機會，而那在台灣，幾乎就是百分之九十的演藝工作，剩下的，就只有公視跟原民台、客家台，所有的製作公司都不敢去碰觸中國認為敏感的藝人跟主題。

作家痛批《世紀血案》是「最噁心的製作」

James Jseng又說，這樣的演員，當然更會去珍惜每一次得來不易的工作機會，所以，當這次故意遮掩自己真正目的的製作方找上門來，他們當然就毫無抵抗壓力，然後，現在，卻又要被迫站在第一線，承受所有來自台灣人的憤怒與攻擊，如此歹毒的中國人，利用台灣人，拍爛台灣戲，然後再任由台灣人，去攻擊台灣演員，這真的是一齣，最噁心的製作。

最後，James Jseng感嘆，接下來等著這些演員的，還要對製作公司提告，假處分，捍衛自己的權益，但，他們只是小蝦米，年輕演員，又無法接演中國接受的大型製作，連日子都非常拮据，要他們拿錢出來打官司，談何容易？這就是台灣人的悲哀，228、林宅血案、如今的這批台派年輕藝人，一次又一次的滅門慘案，中國人，還要給台灣帶來多少血淚？還要在台灣製作多少慘劇？這種徹底的邪惡，已經到了令人髮指，毫無人性的境地。

原文出處：快新聞／不只竄改歷史？《世紀血案》遭指成為對台派演員的「政治陷阱」

