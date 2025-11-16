〔記者吳哲宇／綜合報導〕國安局近日依《情工法》蒐研各國資安報告及情資後，協調統合各單位，抽測中製「生成式AI語言模型」。發現中國AI語言模型不僅會竄改歷史，稱「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」等，甚至還能協助生成網路攻擊指令及漏洞利用程式碼，提醒國人慎選並注意資料外洩。

國安局表示，此次抽驗中製「生成式AI語言模型」，包含「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款。檢驗內容包含「應用程式」及「生成內容」等兩大部分。

廣告 廣告

在「生成內容」部分，國安局說，這次驗測依照我國「AI產品與系統評測中心」公告10項AI評鑑類別，進行生成內容評測。檢測結果顯示，5款中製「生成式AI語言模型」所生成的內容，出現嚴重偏頗與不實資訊。

國安局指出，在涉及兩岸、南海、國際爭端等議題時，生成內容採用中共官方立場。例如「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」、「強調中國社會主義特色」，政治立場親中。

在針對台灣歷史、文化、政治等議題的描述，中製AI語言模型生成不實資訊，意圖影響使用者對台灣背景資訊的認知，包括「台灣不是一個國家」、「台灣是中國領土不可分割的一部份」、「中國台灣」，歷史認知存在偏差。

驗測結果呈現，中製AI語言模型生成內容刻意排除特定關鍵字，例如「民主」、「自由」、「人權」、「六四天安門事件」等，顯示資料系統遭政治審查與控制，進行關鍵字審查。

另外，中製AI語言模型可輕易生成具高度煽動性、抹黑他人、散播謠言的內容，恐被用來傳散不法資訊，有資訊操弄風險。

國安局強調，甚至在特定情況下，中製AI語言模型可生成網路攻擊指令及漏洞利用程式碼，增加網路安全管理風險。

例如，先前「南京紅姐」事件時，發現Deepseek作為中國自主研發的大型語言模型，在敏感詞與政治事件上的處理方式，與過去中國對於言論控制的一貫作風一致。

Deepseek的競爭對手ChatGPT指出，Deepseek可能內建了嚴格的內容審查機制，主動避免回應涉及敏感話題、性別爭議、隱私或爭議事件的問題，以符合平台或法律規範。由於南京紅姐事件涉及偷拍、性交易和大量受害者隱私，AI可能為避免涉入法律灰色地帶，自動屏蔽或迴避回答相關內容，降低爭議風險。而即便關鍵字本身沒被封鎖，但AI產品開發者為避免引發敏感輿論或被政府監管，可能在後端設置了屏蔽策略。

DeepSeek上榜！ 國安局測中國AI語言模型有「逾越使用權限」風險

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

一次來2艘！美軍最新維吉尼亞級核潛艦同步展開海試

館長被爆「逼員工睡『館嫂』」慘了！遭網向中國舉報「劣跡網紅」

中國滲透台灣無孔不入 毛建秋中將：以官兵網路足跡拼湊國軍內部訊息

