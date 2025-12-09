不只立威廉！雙金男星19歲罹甲狀腺癌 「術後10年二度復發」現況曝

娛樂中心／綜合報導

模特兒出身的立威廉證實罹癌。（圖／經紀人提供）

49歲立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇闖出知名度，陽光形象深植人心。豈料，近日他突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤，半年醫療費就花了400萬元。事實上，演藝圈不少人受甲狀腺癌所苦，包括寶媽（王美華）、徐若瑄、本土劇女星兵家綺、金曲男星鶴The Crane、南韓巨星張根碩，其中鶴The Crane更是年僅19歲便不幸罹患癌症。

鶴The Crane 19歲罹患甲狀腺癌，術後10年再度復發。（圖／記者趙于瑩攝影）

曾獲「雙金」金曲獎入圍、金音獎肯定的男星鶴The Crane，19歲罹患甲狀腺癌，術後10年再度復發動手術。今年8月他舉行專輯發布會，談到是否憂心手術影響歌唱生涯，他坦言早在10年前就接受過相同的手術，因此心理上不會過度恐慌，只是醫師無法預估確切復原時間，讓他難免有些擔憂。

所幸手術後來順利完成，鶴The Crane術後留下約7、8公分的疤痕，傷口約1個月癒合，而經過約1個半月至2個月的休養後，他的體力已回到以往水準，如今則是固定每半年回診追蹤，同時透過服用甲狀腺藥物維持身體狀況。

鶴The Crane術後恢復狀況良好，如今已能照常演出。（圖／翻攝自鶴The Crane IG）

立威廉近日證實罹患甲狀腺癌，由於他不菸不酒、生活規律，對於自己罹癌，立威廉坦言非常震驚，所幸腫瘤並未擴散，僅在肺部照出結節。而立威廉因接受甲狀腺全切手術，往後必須長期服用甲狀腺素，以維持身體各項機能運作，對此，立威廉積極調適心境，「該治療的就配合治療」，態度十分樂觀。

