不只立百病毒！疾管署提醒春節出國防疫別鬆懈

【健康醫療網／記者陳靖安報導】春節連假期間，出國旅遊與探親交流頻繁，初了近期熱議的立白病毒外，疾病管制署提醒，近期全球多項傳染病疫情仍在流行或有升溫趨勢，包括流感、麻疹、登革熱、屈公病等，國際旅遊須留意感染風險。民眾出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢目的地最新疫情與旅遊注意事項，行前完成疫苗接種與用藥準備，旅途中落實防疫措施，返國後持續留意健康狀況，確保自身與家人健康。

呼吸道疫情活躍 多國流行需警覺

疾管署監測顯示，全球流感活動度仍高，鄰近的日本、韓國疫情呈上升趨勢，香港與中國處於高點或中度流行。新型A型流感去年於中國、柬埔寨及美國等國通報人類感染案例，多與接觸禽鳥或易感動物有關。麻疹疫情方面，近兩個月於美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼與越南等國持續有病例發生。新冠病毒全球陽性率雖略降，但東南亞地區上升，中國與日本疫情亦有增加，流行變異株以XFG為主。

行前疫苗評估 降低感染風險

疾管署提醒，規劃前往上述疫情流行國家或地區的民眾，應事先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生與咳嗽禮節，出入人多且通風不良場所可配戴口罩，降低呼吸道傳染病感染風險，同時避免接觸禽鳥與野生動物。

防蚊防瘧疾 熱帶地區要留意

在登革熱與屈公病方面，東南亞及美洲多國疫情持續，前往當地旅遊應加強防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑，並選擇具紗窗、紗門的住宿環境。非洲地區及亞洲的印度、印尼等國仍有瘧疾病例，疾管署建議，規劃前往流行地區者，應至少於出國前一個月至旅遊醫學門診諮詢，評估是否需使用預防藥物並依醫囑完整服藥。

飲食與社交防護 避免食媒與接觸傳染

旅途中享用當地美食時，應注意飲食衛生，以熟食與熱食為原則，飲用瓶裝或煮沸過的水，並勤洗手，降低感染霍亂、A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病風險。另全球M痘疫情仍持續，民眾應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士有親密接觸的高風險社交場域，並留意自身與他人是否出現疑似症狀。

返國21天留意症狀 異常速就醫

疾管署提醒，出國期間若出現不適，入境時如有發燒、腹瀉、出疹或呼吸道症狀，應主動向機場檢疫人員通報；返國後21天內如出現相關症狀，請配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史與接觸史。民眾如有傳染病防治相關疑問，可至疾管署「國際旅遊與健康專區」查詢，或撥打防疫專線1922諮詢。

