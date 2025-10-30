不只粿粿偷吃王子！天后闆妹爆美國團「還有一對沒被爆」 驚人內幕曝光

娛樂中心／綜合報導

針對粿粿和王子美國行後爆出軌，天后闆妹爆料「其實那群好友，還有一對沒有被爆」。（圖／翻攝自天后闆妹、粿粿IG）

范姜彥豐近日公開控訴粿粿婚內出軌王子，指出粿粿今年3月與多名圈內朋友赴美旅遊，返台後常「早出晚歸、凌晨三四點才回家，有時甚至天亮才返家」，隨後更幾乎不回家。當時同行的有王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人。沒想到知名直播賣家天后闆妹今（30日）在Threads爆料「其實那群好友，還有一對沒有被爆」，引發網友熱議。

粿粿（左起）今年3月與多名圈內朋友赴美旅遊，同行的有簡廷芮、王子、王品澔等人。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

天后闆妹今在Threads發文「其實那群好友，還有一對沒有被爆… 唉」，經營服飾的愛倫回應「啥毀！！！！吃瓜」，天后闆妹則回「你明明就知道」。

PO文一出，其他網友紛紛熱議：「難怪回娘家住一陣ㄗ。之前還買房欸。 一切都是障眼法啦」、「闆妹先發不自殺聲明～ 妳知道的太多了」、「我覺得會有第三方自爆」、「FYI：簡廷芮也是已婚+有小孩的～美國行好像沒有她老公+小孩」、「大家不要忘了『我知道誰懷孕事件喔』」、「晏柔中先排除畢竟范姜是挺她的，胡釋安我也排掉，剩下的是⋯我猜的，純猜，沒內幕」。

針對粿粿和王子美國行後爆出軌，天后闆妹爆料「其實那群好友，還有一對沒有被爆」。（圖／翻攝自天后闆妹Threads）

范姜彥豐近日控訴，當時自己是和家人出遊，而老婆在美國期間原本都有連絡，但漸漸地粿粿卻減少回覆訊息頻率，「想說她只是玩得太開心，希望未來可以有更多時間可以讓她跟朋友相處，雖然難過，但也覺得夫妻久了就是這樣，但她三天兩頭會約朋友出去，一開始會報備，後來也漸漸不想報備跟誰出去，每天早出晚歸，凌晨三、四點才回家，天亮才回家，最後直接不回家。」他直言沒想到粿粿去一趟美國就變這樣。



