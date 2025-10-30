不只粿粿偷吃王子！天后闆妹爆美國團「還有一對沒被爆」 驚人內幕曝光
娛樂中心／綜合報導
范姜彥豐近日公開控訴粿粿婚內出軌王子，指出粿粿今年3月與多名圈內朋友赴美旅遊，返台後常「早出晚歸、凌晨三四點才回家，有時甚至天亮才返家」，隨後更幾乎不回家。當時同行的有王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人。沒想到知名直播賣家天后闆妹今（30日）在Threads爆料「其實那群好友，還有一對沒有被爆」，引發網友熱議。
天后闆妹今在Threads發文「其實那群好友，還有一對沒有被爆… 唉」，經營服飾的愛倫回應「啥毀！！！！吃瓜」，天后闆妹則回「你明明就知道」。
PO文一出，其他網友紛紛熱議：「難怪回娘家住一陣ㄗ。之前還買房欸。 一切都是障眼法啦」、「闆妹先發不自殺聲明～ 妳知道的太多了」、「我覺得會有第三方自爆」、「FYI：簡廷芮也是已婚+有小孩的～美國行好像沒有她老公+小孩」、「大家不要忘了『我知道誰懷孕事件喔』」、「晏柔中先排除畢竟范姜是挺她的，胡釋安我也排掉，剩下的是⋯我猜的，純猜，沒內幕」。
范姜彥豐近日控訴，當時自己是和家人出遊，而老婆在美國期間原本都有連絡，但漸漸地粿粿卻減少回覆訊息頻率，「想說她只是玩得太開心，希望未來可以有更多時間可以讓她跟朋友相處，雖然難過，但也覺得夫妻久了就是這樣，但她三天兩頭會約朋友出去，一開始會報備，後來也漸漸不想報備跟誰出去，每天早出晚歸，凌晨三、四點才回家，天亮才回家，最後直接不回家。」他直言沒想到粿粿去一趟美國就變這樣。
更多三立新聞網報導
周子瑜真的全脫了！「上空洗澡全裸照」終於曝光 網暴動：從小美到大
林世偉爆分手台積電主管男友！痛訴「房事無法滿足」：改愛健身猛男教練
31歲「護理系女神」猝逝！3個月前才搭北捷辣露美胸 網悲慟不敢置信
范姜彥豐被挖前女友合照！曾是《大學生了沒》班底 網讚：比妻漂亮多了
其他人也在看
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 15 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 7 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 11 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 9 小時前
一見鍾情愛上粿粿！范姜彥豐昔放閃「我先追她的」慘遭王子介入戴綠帽
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿雖堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前