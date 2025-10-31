不只粿粿偷吃王子！闆妹驚曝「還有一對」15字揭內幕

娛樂中心／周孟漢報導



中信啦啦隊前成員粿粿，29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領情。事件越演越烈，電商直播主「天后闆妹」30日晚間則在社群發文，表示「其實那群好友，還有一對沒有被爆」，此話一出立刻引發網友熱議。





偷吃的不只王子、粿粿！天后闆妹驚曝「還有一對沒爆」15字揭暗黑內幕

范姜彥豐（左）出面爆料，指控粿粿（中）與棒棒堂王子（右）婚內出軌。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang、＠meigo.c ）

廣告 廣告





天后闆妹30日晚間在Threads上發文，寫下「其實那群好友，還有一對沒有被爆…唉」，簡單15字立刻吸引超過3.3萬人按讚、上千人留言，網友們紛紛直喊「吃瓜吃瓜，該不會是去美國的另外2個吧」、「會不會是王子和王品澔…男女通吃也是有可能的」、「置板凳等吃瓜」；不過也有網友嗆「妳這樣跟葛斯齊有什麼差別，講話講一半不如不要講」、「要爆就直接爆，不然就是蹭而已」。

偷吃的不只王子、粿粿！天后闆妹驚曝「還有一對沒爆」15字揭暗黑內幕

天后闆妹表示「其實那群好友，還有一對沒有被爆」。（圖／翻攝闆妹臉書）





天后闆妹也在留言區親自回覆網友們留言，「我連自己另外一半都沒說了～反正你們再等幾天就有消息了」，被網友們開玩笑說「闆妹先發不自殺聲明～妳知道的太多了」，闆妹回應「我覺得會有第三方自爆」；至於為何闆妹會得知此事？她則坦言是透過朋友得知此事。

偷吃的不只王子、粿粿！天后闆妹驚曝「還有一對沒爆」15字揭暗黑內幕

狗仔葛斯齊30日也爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只1對，而是2對。（圖／翻攝葛斯齊臉書）





事實上，除了天后闆妹出面爆料「還有一對沒有被爆」以外，資深狗仔葛斯齊30日也在臉書發文，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只1對，而是2對，堪稱最佳掩護組，透露藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，感嘆「魚目混珠的手段真的已經過時，這套看多了」。





原文出處：偷吃的不只王子、粿粿！天后闆妹驚曝「還有一對沒爆」15字揭暗黑內幕

更多民視新聞報導

粿粿聲明藏「1矛盾點」被她抓包！全場狂讚：邏輯王

王子又爆代言黑歷史！廠商忍7年全說了：沒職業道德

王子新歌「超色歌詞」調情粿粿！曖昧回：加1顆糖粿

