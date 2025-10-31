不只粿粿！王子也撩人妻簡廷芮 她撇清關係發聲曝立場
【緯來新聞網】范姜彥豐29日無預警指控老婆粿粿婚內出軌邱勝翊（王子），震撼演藝圈。隨著粿粿的發聲，到王子認錯「超過朋友間應有的界線」，名偵探網友瘋狂挖出他們過往上節目的打臉片段，或社群上的留言，王子不只撩粿粿，還包括同樣已婚的簡廷芮，「毫無界線」的行為被修理很慘。簡廷芮今（31日）首發聲替自己澄清，且講明立場：「不會支持任何不當行為。」
粿粿（左起）、王子、簡廷芮很好。（圖／翻攝粿粿IG）
王子本身就是很活網的藝人，過去在IG上時常與好友們互動，當小王事件發生後，被翻出曾寫下貼文：「最近和朋友聊到，一段情感能長久維繫，價值觀相同很重要。不論是工作夥伴、朋友或另一半，三觀契合是一件很美好的事，你們喜歡高山還是海呢？」
吸引了不少人回覆，包含粿粿的「喜歡海，獅，海獅趴一片的照怎麼沒有，超可愛」，接著是簡廷芮回覆：「喜歡海。」王子隨即留言：「我以為喜歡我。」簡廷芮打趣回：「只可能喜歡你……後面的海。」
走過的路不會被淡忘，王子和人妻們的對話被認為相當越界，因此讓簡廷芮也被推上火線，今日趕緊發文表示：「本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。」
王子凡走過必留下痕跡。（圖／翻攝王子IG）
簡廷芮發文
近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願但還是很不好意思估用了新聞版面。
由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。
1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。
2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。
3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。
謝謝關心，也懇請大家給予應有的尊重與空間。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
粿粿出軌風波捧紅小吃店 台南"粿仔王子"網讚神預言
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導藝人粿粿爆婚內出軌王子邱勝翊，婚外情風波鬧得沸沸揚揚。台南關廟一間小吃店家卻因此暴紅，原來店名恰巧就叫粿仔王子，網友大呼真是神預言，還有網友建議可以加賣草仔粿。不過市場內沒有招牌的小店突然受到關注，老闆坦言沒關注網路，不知道發生什麼事，店內最近因為豬肉缺貨也沒有營業。民視 ・ 5 小時前
遭捲曖昧王子！人妻閨蜜簡廷芮切割粿粿 急撇不倫：看新聞才得知
粿粿與范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，引起軒然大波。沒想到球越滾越大，有人發現王子不只撩粿粿，同時還會在社群平台公然調情已婚女星簡廷芮。簡廷芮首度在社群發聲，強調自己也是從新聞得知。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
CNN：拉攏川普 台灣想換駐美代表
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日在南韓釜山會面，川普表示會中未談台灣。雖然如此，ＣＮＮ報導，台北方面先前一直擔心...聯合新聞網 ・ 13 小時前
中信房屋張世宗：帶看量增 預期春節前房市有機會出現一波小陽春
全台房市苦度寒冬之中，中信房屋統計內部成交件數，月增約 2.4%，中信房屋總經理張世宗指出，隨著年底購屋旺季到來，先前因觀望價格走勢而按兵不動的剛性買盤，已逐漸認知到房價難有大幅崩跌的現實，開始積極進場看屋。鉅亨網 ・ 9 小時前
美多家智庫建議「放棄台灣」！蘇一峰轟政府狂送錢：最後掏空手段？
大陸國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）今（30）日在南韓釜山進行面對面會談，不過雙方1小時40分的會晤過程中，並未談到台灣，對此旅美教授翁履中認為，對了解中美互動的人來說，「不談」本身就是一種信號。對此，胸腔科名醫蘇一峰也表達看法。中天新聞網 ・ 21 小時前
弱女聲請保護令不到2小時就遭痛扁 前夫涉殺人未遂裁定羈押
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 高雄大寮區一名洪姓男子，前（29）日與黃姓前妻因工作瑣事起爭執，並相互拉扯，黃女事後前往派出所聲請家暴保護令，孰料2小時後，洪男竟持滅火器與鐵製畚箕衝到黃女住家將她痛扁一頓，造成黃女頭部撕裂傷。警方獲報後，先將受重傷的黃女送醫治療，而洪男也被依殺人未遂罪移送地檢署，法院裁定將洪男羈押。 警方調查，洪男與黃女本是夫妻，...匯流新聞網 ・ 5 小時前
目睹粿粿、王子越界！晏柔中遭指「共犯」范姜彥豐澄清
男星范姜彥豐29日指出妻子粿粿今年3月從美國回來，行為舉止變得異常，才發現她竟婚內出軌邱勝翊（王子），且「身邊知情的幫你們隱瞞」。網友不捨范姜彥豐，大肆抨擊「美國行」成員是共犯；范姜彥豐見此，立即替晏柔中、楊孟霖說話。中時新聞網 ・ 1 天前
挺林岱樺遭徐國勇告誡 卓冠廷道歉了
隸屬民進黨正國會的外交部長林佳龍、民進黨發言人卓冠廷等人，近日表態支持民進黨立委林岱樺參選高雄市長，但因身分敏感，引發議論。卓冠廷今（31日）證實接受秘書長徐國勇指正，須保持中立避免影響初選，他也公開向大眾道歉。中天新聞網 ・ 5 小時前
林家正加入日職火腿隊秋訓1週 未來動向未定
（中央社記者楊啟芳台北31日電）日職北海道日本火腿鬥士隊今天在社群媒體上發布，台灣捕手林家正以練習生身分加入火腿秋訓，林家正的經紀公司表示，林家正預計在火腿隊秋訓1個星期，但下一步還未定。中央社 ・ 9 小時前
淘寶、拼多多「不納管就下架」？ 陸委會證實：救豬瘟破口
淘寶、拼多多「不納管就下架」？ 陸委會證實：救豬瘟破口EBC東森新聞 ・ 7 小時前
連罰25次也沒用！他放3犬趴趴走狂吠+咬人 下場曝光
連罰25次也沒用！他放3犬趴趴走狂吠+咬人 下場曝光EBC東森新聞 ・ 6 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 11 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前