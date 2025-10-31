不只粿粿！王子也撩人妻簡廷芮 她撇清關係發聲曝立場

【緯來新聞網】范姜彥豐29日無預警指控老婆粿粿婚內出軌邱勝翊（王子），震撼演藝圈。隨著粿粿的發聲，到王子認錯「超過朋友間應有的界線」，名偵探網友瘋狂挖出他們過往上節目的打臉片段，或社群上的留言，王子不只撩粿粿，還包括同樣已婚的簡廷芮，「毫無界線」的行為被修理很慘。簡廷芮今（31日）首發聲替自己澄清，且講明立場：「不會支持任何不當行為。」

粿粿（左起）、王子、簡廷芮很好。（圖／翻攝粿粿IG）

王子本身就是很活網的藝人，過去在IG上時常與好友們互動，當小王事件發生後，被翻出曾寫下貼文：「最近和朋友聊到，一段情感能長久維繫，價值觀相同很重要。不論是工作夥伴、朋友或另一半，三觀契合是一件很美好的事，你們喜歡高山還是海呢？」



吸引了不少人回覆，包含粿粿的「喜歡海，獅，海獅趴一片的照怎麼沒有，超可愛」，接著是簡廷芮回覆：「喜歡海。」王子隨即留言：「我以為喜歡我。」簡廷芮打趣回：「只可能喜歡你……後面的海。」



走過的路不會被淡忘，王子和人妻們的對話被認為相當越界，因此讓簡廷芮也被推上火線，今日趕緊發文表示：「本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。」

王子凡走過必留下痕跡。（圖／翻攝王子IG）

簡廷芮發文





近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願但還是很不好意思估用了新聞版面。

由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。



1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。

2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。

3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。



謝謝關心，也懇請大家給予應有的尊重與空間。

