不只結婚還行善！申敏兒、金宇彬「婚前捐3億」 網讚：最美情侶

記者林汝珊／台北報導

韓國男星金宇彬（下）與申敏兒愛情長跑十年，今（20）日舉行婚禮。（圖／翻攝自IG）

南韓演員申敏兒與金宇彬被譽為演藝圈模範情侶，愛情長跑10年，今（20）日晚間在首爾舉行非公開婚禮。兩人不只感情修成正果，近日更低調行善，捐出3億韓元（約台幣670萬元），暖舉引起熱議。

金宇彬、申敏兒默默行善。（圖／翻攝自IG）

所屬經紀公司AM娛樂於20日表示，申敏兒與金宇彬近日向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院及「好朋友們（Good Neighbors）」等多個公益團體捐款，合計金額高達韓幣3億元（約新台幣670萬元），再度展現低調卻長期不間斷的善心。

金宇彬與申敏兒於2015年承認戀情，期間經歷金宇彬暫別演藝圈治療疾病的低潮期，兩人始終低調陪伴、維持穩定關係，鮮少在公開場合秀恩愛。兩人今婚禮於首爾中區新羅酒店舉行，司儀由金宇彬的多年好友、演員李光洙擔任。

