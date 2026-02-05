不只給麵包！公益聯盟推出AI數位職人課程 企劃身障命理平台

台灣公益聯盟2026年度公益代言人鍾欣凌、施名帥與創辦人鄭龍水博士、理事長鄭淑勻女士及服務對象代表合影。（圖：台灣公益聯盟提供）

台灣公益聯盟今年（2026）迎來創立十週年的重要里程碑，提出創新計畫，將在今年推出身障紫微諮詢師線上平台，協助身障弱勢者線上學習紫微斗數，能擁有命理師等不同的職涯選項，讓他們不只是受助者，更能成為數位時代的專業職人。台灣公益聯盟創辦人鄭龍水博士表示，聯盟邁入下一個十年，核心目標是「賦能」。今年將重點推動身障弱勢者的「個人IP建構計畫」，協助身障朋友除了按摩師以外，也能擁有專業紫微諮詢師與AI創作者等工作選項。

「身障紫微諮詢師」蘇家榆擁有心理諮商背景，因早產導致全盲，擔任按摩師工作一年，收入為基本工資。在聯盟支持下，她學習紫微斗數，將「統計學」般的命理知識與「心理同理心」結合，發展出獨特的諮詢風格。家榆分享：「按摩是結合筋絡知識與勞力，未來我希望能透過紫微斗數，像心理諮商一樣陪伴大家度過人生難關，命理諮詢未來薪資可望成長50%。」聯盟預計今年將成立專屬「紫微斗數、子平八字諮詢平台」，讓身障職人能透過線上服務，將專業技能轉化為多元收入。

另一位學員莊美娟，則在聯盟開辦的「AI生成短影音課程」中找到了新世界。65歲已經退休的美娟，患有先天髖關節疾病，從小以輪椅代步，沒有繪畫工作背景的她，過去擔任行政文書工作，在參與公益聯盟身障者專屬的AI課程後，大幅提升繪畫專業能力，同學看了他的畫作都大呼應該進畫廊販賣。美娟受到鼓勵亦積極籌備新作品，正準備到香港參加國際藝術展，展開完全不同的藝術創作人生。除此以外，美娟更透過AI將自己及周圍輪椅朋友照片製作成可以站起來走路、甚至跳舞的影片，完成一個夢想！公益聯盟推出適合身障學習、「零門檻」的AI數位工具，就是想讓身障者在數位浪潮中擁有發聲的舞台，展現無限的創意潛能。

邀請「金鐘影后」鍾欣凌與「金馬男星」施名帥擔任年度雙代言人。為了拍出導演想要的節奏感，施名帥在泳池池畔陪著視障游泳選手勤凱嘗試高難度慢動作游泳，名帥反覆走了一個多小時，過程中，頻頻關心在寒冬裡長時間泡水的勤凱會不會感冒。名帥感性的表示：「實際跟身障朋友一起拍片之後，我才深刻體悟身障朋友在日常生活中，要付出比我們多好幾倍的努力，才能換來實現夢想的舞台。」

而「國民婆婆」鍾欣凌則是片場最強大的定心丸，在拍攝代言影片「小王子」的過程，與初次面對鏡頭、害羞到說不出話來的偏鄉孩子打成一片，用真心陪伴化解了孩子們的緊張，捕捉到最純粹、自然的笑容，當導演喊「卡」，孩子們都忍不住衝向欣凌姊姊抱緊緊，大呼「我們成功了！」。兩位代言人共同呼籲，大眾的每一份關注，都能成為弱勢族群向上成長的養分。

過去一年，聯盟在全台偏鄉與身障領域交出亮眼成績單：從東部「部落廚房」供應超過萬人次餐食、支持宜蘭南澳國小籃球隊勇奪西班牙U12冠軍，到《Eye Study無障礙學習平台》、《全人發展學院》累計協助1,500位視障者自立，每一步都實踐著「用愛幫弱勢成長」的初衷。

台灣公益聯盟已成功將「校際共伴計畫」擴展至21所偏鄉學校，並在南投、新北、彰化推動五育培力。邁入2026年，聯盟將深化「長者銀幼共學」與「永續發展國際交流」，並持續深化「兒少全生涯支持計畫」，守護那些因家庭功能不彰而在人生路途上卡關的青少年。創辦人鄭龍水博士強調：「這十年的每一步，都來自支持者的每一筆捐款。未來，我們不僅要讓弱勢者站起來，更要陪著他們自立，開創屬於自己的精彩人生。」