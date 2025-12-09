不只綠營反對！助理費除罪化 鍾佳濱曝：藍委也批「陷人於不義」

即時中心／温芸萱報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」，引爆各界強烈反彈。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（9）日在臉書痛批，這等於替詐領助理費開後門，不只綠營反對、國會助理群起抗議，部分藍委也直言法條「亂七八糟，陷人於不義」。他指出，如今修法恐讓貪污直接合法化，更會讓助理保障被掏空，一年七百萬助理費恐成特定立委小金庫，他要求國民黨立即撤案，不要讓國會倒退。

陳玉珍日前提出修法，主張將立法院助理費「除罪化」，並明定助理費得直接匯入立委帳戶「統籌運用」，且「免檢據核銷」。這項內容一曝光，隨即在朝野與社會引發強烈譁然。

鍾佳濱今天就在臉書痛批，國民黨團這項提案形同「讓詐領助理費合法化」。不只民進黨反對，許多國會助理跳出來批評，甚至連部分國民黨立委都私下向媒體直言，這份法條「亂七八糟，簡直是陷人於不義」。

儘管外界反彈聲浪不斷，但國民黨內部始終沒有明確表態，是要踩煞車還是要硬推。而做為主提案人的陳玉珍，更在受訪時強調，「助理如果有意見可以提建議，但不會撤案」。

鍾佳濱表示，上午民進黨多位立委共同召開記者會，要求國民黨立刻撤回草案，別再以修法方式替貪污大開方便之門。他指出，翻開法條內容就能看到，陳玉珍把助理費徹底改成「補助款」，並註明補助款支出不需核銷，由立委自行決定用途。提案說明欄更白紙黑字寫明，修法目的就是要讓助理費的花用，不受《貪污治罪條例》與刑法規範。

接著，鍾佳濱直言，過去法院判決裡，詐領助理費的用途可說五花八門，從洗頭、美甲、聚餐，到更離譜的喝花酒、繳房貸都有。他痛批，「難道國民黨支持者能接受？公家的錢拿去洗頭、繳貸款，卻不受任何法律約束，這樣說得過去嗎？」

除了可能讓不當使用公帑合法化，鍾佳濱也強調，這次修法更會重創辛苦的國會助理。健康檢查費、文康活動費等名目，未來恐怕直接成為少數立委的私房錢。一年七、八百萬元的助理費，有可能大量流入個別立委掌控的小金庫，真正用於聘僱助理的資源反而被壓縮，最終受害的就是國會專業度與整體立法品質。

他指出，國會助理才是扛起立委日常業務的重要支柱，沒有助理在第一線蒐集資料、處理法案，立委根本不可能順利上台發言。如今已有超過百名國會助理連署，要求撤回這份修法提案。鍾佳濱強調，「過去助理們全力支持立委，今天當助理被威脅，身為立委更要站出來挺助理」。

