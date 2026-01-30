不只綠美圖！2026全台話題新景點 城堡、美術館、秘境隧道一次踩點

Photo Credits：cat_0503.lyn、kcwu0907

2026 最受矚目的全台新景點，城市散策、親子放電、文青拍照路線全包。除了有台中話題爆棚的「綠美圖」，從國際建築大師操刀的美術館、宛如走進童話世界的夢幻城堡，到藏身山海之間的百年秘境隧道，一座座全新地標正陸續登場。有人為建築而旅行、有人為藝術而出走，你呢? 來把下一趟台灣旅行清單更新起來吧!

【2026 全台熱題景點 6 選】

台中綠美圖

歐樂沃築夢城堡

鶯歌新北市立美術館

劉銘傳隧道

林口國家檔案館

7-11理想門市

台中綠美圖國際知名建築師妹島和世與西澤立衛設計

台中綠美圖是台灣首座結合「市立美術館」與「市立圖書總館」的跨域場館，由國際知名建築師妹島和世與西澤立衛（SANAA）設計，坐落於水湳經貿園區中央公園。建築在設計上充滿巧思，建築體為8棟高度12米至48米不等的盒子狀白色建築量體，每一棟建築空間相通；強調無邊界，創造室內與自然相互融合的景色，以懸浮的結構將建築抬高，形成多處半戶外遮蔭廣場，讓城市、公園與建築間自由流動。打造「藝術與閱讀」雙重體驗，並與中央公園景觀無縫融合。隨著啟用，豐富台中建築新風貌，這也是由普立茲克得主為台中打造的第9座建築！

開放時間：週二~週六 8:30 -21:00，週日 8:30-17:00，週一公休

地址：台中市西屯區中科路2201號

交通資訊：搭乘捷運綠線至「文華高中站」轉乘公車或接駁車最便利，直達公車包括綠4、555、23、82路至「綠美圖(中科路)」站

歐樂沃築夢城堡台版東京迪士尼

Photo Credits：cat_0503.lyn、allisonbeautyclass、shih_5313、hanfu_nancy0904

歐樂沃築夢城堡耗時十年一磚一瓦打造，外觀以粉紅色主體搭配天藍色塔頂，造型宛如童話故事中的夢幻皇宮.，內部規畫為「築夢城堡」（主建築）、「瑪雅物語」（可可文化區）、「普羅旺斯小鎮」（異國風情街與湖景）三大園區。整體以巧克力主題，專為喜好巧克力旅客而設計，設有「瑪雅物語」區展示「可可神話」，並有專業師傅現場演示從可可豆到巧克力的 Bean to Bar 製程，遊客可體驗 DIY 手作課程。

開放時間：9:00-17:00

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

交通資訊：建議自行開車前往

鶯歌新北市立美術館鶯歌陶瓷與當代藝術

Photo Credits：migo0811、mindy0902、bluecat3.14159、adenliou

新北市第一座公立美術館「新北市美術館」（新美館）選址於以陶瓷工藝聞名世界的鶯歌，坐落在鶯歌溪與大漢溪匯流處的新生地，以三鶯河岸地帶常見的蘆葦做為設計元素，外牆以高低錯落的管狀線條形塑出蘆葦隨風搖曳的意象。地下3層、地上8層，結合正式展覽場館和藝術創作街坊的集合體；以「全民美術館」為核心出發，打造結合藝術、生態與休閒的文化場域。館內展出多元、跨界藝術創作，不定期有手作市集等活動。

開放時間：週二~五 10:00-17:30，週六、日 10:00-18:00，週一公休

地址: 新北市鶯歌區館前路300號

交通：

(1) 捷運搭乘板南線捷運至板橋站，轉乘公車702線，至「陶瓷博物館」站下車，沿館前路步行8分鐘即達。

(2) 搭乘台鐵火車至「鶯歌」站下車後，由文化路出口至對向捷運通廊，步行約6分鐘即可抵達。

劉銘傳隧道基隆第一座鐵路隧道

Photo Credits：wanghongzhe94、kevinwang_870528、ching_ching0831

劉銘傳隧道是台灣唯一保存的清代鐵路隧道（三級古蹟），長235公尺，耗時30個月完工，具極高歷史價值。隧道南口上方存有當時台灣巡撫劉銘傳親題之「曠宇天開」字樣，全長235公尺，因地質複雜，南北端開鑿高度誤差而經過修改。隧道內部由紅磚、石塊等不同材質七段堆砌而成，展現當時建築技術。整修後隧道內增加燈光投射，尾端有獨特的水波紋投影，打造懷舊與光影結合的氛圍。

開放時間：9:00-17:00，週一公休

地址：基隆市安樂區崇德路129號

交通：搭乘火車至基隆火車站，轉乘基隆市公車 501、502、505、407、408 等路線至「自強隧道口」站下車，步行約 5-10 分鐘即可到達隧道口

林口國家檔案館林口新地標

Photo Credits：lerlerku、macaron0116

台灣首座國家檔案館座落於林口，地上10層、地下2層的綠建築及智慧建築，館內可以一覽台灣歷史文件，涵蓋了從清朝到現代的各個時期。館內設計兼顧節能、智慧管理與安全，並規劃常設展室、館史室、國際會議廳、教室，以及 Walk In 咖啡店與紀念品店。館內由新銳設計師許宗傑設計 2 件代表性作品，由大廳通往 3 樓階梯可看見「以鏡為史」，以一千七百面鏡面的鏡面單元象徵國家檔案館典藏的歷史檔案，構築出一面象徵記憶與省思的巨大銅鏡。以所在地林口春冬雨季常見的霧景為靈感發想的「以霧為景」，運用細緻的金屬構件形塑出虛實交錯的視覺，營造如同身處霧中方能窺見的景致。

地址：新北市林口區檔案館路1號

開放時間：週二至週六，上午9時至下午5時（週日、週一、國定假日及連續假日休館）

交通資訊：搭乘桃園機捷至林口站，轉乘免費接駁車

7-11理想門市磚紅色北非摩洛哥風小7

Photo Credits：tsai.yi.ting、chen_sasa1013、yuting_0303

7-11理想門市座落於「理想PAARK水岸生活」園區內，鄰近理想大地度假飯店及星巴克花蓮理想門市，是絕佳的旅途休憩站。門市為「北非摩洛哥沙漠風情」，獨特鮮明的橘紅與寶石藍配色，搭配特色鐘樓及大量仙人掌、龍舌蘭等乾旱植物，模擬摩洛哥沙漠風情植栽，成為全台最熱門打卡超商。

開放時間：6:00-23:00

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段265號

交通：建議自行開車前往

撰文者/ 韓微微