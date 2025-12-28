不只罰錢吊照！為阻酒駕再犯 南韓警方推「1招」直接封車

國際中心／游舒婷報導

南韓宣布，從明年起將大幅強化酒駕與藥物駕駛的處罰力道，針對屢次酒駕的駕駛人，未來如果重新取得駕照，也必須在車輛加裝「酒駕防止裝置」，一旦偵測到酒精反應，車輛將無法啟動。

南韓酒駕再犯率高，當局祭出新規遏止酒駕惡習。（示意圖／資料照）

根據南韓警察廳統計，南韓酒駕再犯率40%，為了從源頭遏止酒駕歪風，新規研擬，近5年內曾因酒駕被查獲2次以上的駕駛人，若要重新考取駕照，將只能取得「附條件駕照」，必須加裝「酒駕防止裝置」才能上路行駛，該設施將主動偵測酒精反應，一旦偵測，車輛將無法啟動，等於「直接鎖車」不讓駕駛上路。

除了酒駕，新法也同步加重藥物駕駛的法律責任。自明年4月2日起，警方將正式實施「藥物測定不服從罪」，駕駛如果拒絕接受藥物檢測者可依法開罰；藥物駕駛的刑責也提高至5年以下有期徒刑或2000萬韓元以下罰金，並一律吊銷駕照。

南韓的酒駕制度將加強，在台灣也掀起對酒駕罰則的討論，尤其這個月16日，一名努力上班的清潔員遭到酒駕的駕駛高速撞擊而身亡，讓台灣網友再度討論起酒駕的相關規定，台灣目前針對酒駕累犯及拒測的罰則為，10年內酒精濃度超過規定標準2次，騎乘機車者處新臺幣9萬元罰鍰、駕駛汽車者處新臺幣12萬元；第3次者，按前次裁罰基準再加9萬元，以此類推，同時要吊銷駕駛執照，3年內不得考領。

