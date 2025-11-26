不只羅唯仁！高層投奔中芯害慘台積電 老員工憂：人才正流向中國

財經中心／楊惟甯報導

羅唯仁跳槽英特爾。（圖／資料照）

晶圓代工龍頭台積電，近日爆出前研發資深副總羅唯仁，因不滿人事安排，「帶槍投靠」競爭對手英特爾（Intel），還在離職前影印大批包含2奈米等先進製程機密資料，引發業界軒然大波。事實上，早在羅唯仁之前，台積電前資深研發長梁孟松也曾因為升遷不順，先是跳槽至三星，隨後更轉往中國的中芯國際（SMIC）擔任執行長，促使中芯在成熟製程領域快速坐大，嚴重威脅台灣同業。對此，有不願具名的台積電主管憂心表示：「絕對要注意台積電人才流失中國的問題。」

廣告 廣告

台積電人才出走，可追溯至更早時期，其中最具代表性的，即是與羅唯仁被老台積人喻為「走相同路」的前共同營運長蔣尚義，以及對台積電造成實質衝擊的梁孟松。在創辦人張忠謀交棒給劉德音與魏哲家之後，被譽為「蔣爸」的蔣尚義曾應邀回鍋，但他退休後旋即跳槽中國中芯國際出任獨立董事；2019年卸下獨立董事後，轉任武漢弘芯擔任執行長。直到2020年再度回鍋中芯擔任副董事長，不到一年又再度請辭。

梁孟松曾淚訴遭羞辱，離開台積電後投奔三星、中芯。 （圖／資料照）

至於梁孟松，台積電內部盛傳，當年是與另一位研發主管孫元成競爭研發長一職，最終由孫元成勝出。梁孟松被調離核心研發部門後，疑似不滿升遷安排，最終選擇離開，並在2009年跳槽至三星，助攻三星從28奈米製程直攻14奈米，還成功從台積電手中搶下獨占的iPhone晶片生意，對台積電造成相當大的傷害，台積電只好對三星提出訴訟，直到最高法院判決梁孟松不得繼續為三星服務，他則又跳槽至中芯擔任執行長，協助中芯順利量產28與14奈米製程。

據《鏡週刊》報導，業界人士感嘆，這幾年中芯在成熟製程領域不斷坐大，甚至導致成熟製程晶片供給過剩，使得價格快速下跌，對台灣同業構成嚴重威脅。一名不願具名的台積電主管透露，現在就連台積電自家的成熟製程也感受到了來自中芯的壓力，不得不考慮策略性退出部分市場，「6吋廠已宣布2年內要退出，接下來台灣的4座8吋老晶圓廠也可能會轉賣給世界先進（VIS）」。

台積電當年對三星提出訴訟。（圖／資料照）

該主管擔憂表示，在梁孟松帶領下，中芯已在成熟製程躍居領先，只要產能全開出來，包括聯電、力積電等台灣同業都會很慘。他提醒，台積電絕對要注意人才流失中國的問題，「如果我是中國業者就會大量使用」。另一位IC設計業老闆也感嘆，由於中國政府的補貼，中芯的報價甚至可達台灣同業的75折，「怎麼跟他們競爭？」

更多三立新聞網報導

俄烏停火露曙光 美國官員：烏克蘭已點頭和平協議

館長赴中被當「民族英雄」！金主豪氣給承諾 他拭淚：從未有過的待遇

「美國製造」核心功臣！輝達點名3台廠：未來4年擴大布局

一張140萬！月薪三萬怎買台積電 股民教一招：放著賺

