不只羅浮宮！美奧克蘭博物館也傳劫案 逾千件珍貴文物被偷

美國加州的奧克蘭博物館（Oakland Museum）本月發生一起誇張竊盜案，包含金屬工藝珠寶、美洲原住民編織籃、運動賽事獎盃在內的超過1000件珍貴文物，在凌晨時分被偷走。警方正在調查案件的詳細情況。

位於加州的奧克蘭博物館。（圖／美聯社）

根據《美聯社》等報導，奧克蘭警方指出，事發於10月15日凌晨，地點是博物館的場外存放設施。博物館館長福加提（Lori Fogarty）說，文物遇竊不僅是博物館的損失，更是整個社區的損失。她呼籲民眾協尋，因為它們可能會流入跳蚤市場、古董店或當鋪上。

2023年，一名奧克蘭當地的男子闖入博物館，帶走一個加州淘金熱（Gold Rush）時期的珠寶盒。福加提說，在公眾的幫助下成功追蹤到其流入一家當舖，她希望社區能再次提供幫助。

雕刻海象牙被盜走。（圖／美聯社）

福加提指出，竊賊似乎是利用機會進入建築物，迅速攫取易於搬運的物品後逃離現場。該博物館的使命是記錄加州的藝術、歷史與自然環境，館藏涵蓋從18世紀末期至今的加州藝術家作品，以及文物、照片、自然標本與聲音紀錄。

被偷走的物品包括已故藝術家兼金屬工藝大師雷斯尼科夫（Florence Resnikoff）的項鍊及一對雕刻海象牙作品。

警方正與聯邦調查局（FBI）內一個專門處理藝術犯罪的小組合作調查此案。而就在美國這起盜竊案發生的4天後，世界上參觀人數最多的博物館法國巴黎盧浮宮也傳出珍寶遇竊。當局已逮捕嫌疑人，但珠寶仍下落不明。

